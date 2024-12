Inaugurato il presepe di Roffia: "Tradizione, speranza e unione"

Si è svolta domenica 1 dicembre, con grande partecipazione e calore, l'inaugurazione del presepe di Roffia che arricchisce la nostra comunità, simbolo di tradizione, speranza e di unione. Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno reso possibile questo evento speciale, contribuendo con la loro presenza, il loro impegno e il loro spirito di solidarietà.

Un grazie di cuore va a tutti coloro che hanno partecipato all'inaugurazione, rendendo questa giornata ancora più speciale con la loro affettuosa presenza. La comunità si è unita per condividere un momento di gioia e riflessione, ammirando l’opera che, da sempre, rappresenta un segno tangibile della nostra tradizione e dei valori che ci accomunano. Tema del presepe di quest'anno è "la violenza, la guerra, la speranza".

Un ringraziamento particolare va ai volontari che, con passione e dedizione, hanno lavorato instancabilmente per la realizzazione del presepe. Grazie alla loro cura dei dettagli e all’impegno profuso, il presepe è riuscito a prendere vita, portando magia e bellezza nei cuori di tutti noi, all’asilo nido la Chiocciola per la presenza e gli addobbi dell’albero di natale, Fabrizio Mandorlini motore dell’associazione Città dei Presepi. Un altro ringraziamento va alle autorità locali presenti con il vicesindaco Azzurra Bonaccorsi e l’assessore Matteo Squicciarini, in vario modo, hanno sostenuto e patrocinato l'evento.

Il presepe, simbolo di speranza e di luce, è un invito a riflettere sui valori più profondi del Natale e sulla bellezza della condivisione. Ogni anno, attraverso questo gesto, siamo chiamati a ritrovare la serenità, la pace e l’armonia che tutti noi desideriamo.

Fonte: I festaioli di Roffia

Notizie correlate