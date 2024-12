Minaccia e maltratta la fidanzata, in carcere un 17enne

Più volte l'avrebbe picchiata, provocandole delle lesioni, o l'avrebbe controllata dicendole anche come vestirsi o truccarsi. Per questo un giovane di 17 anni pratese ora si trova in carcere per maltrattamenti nei confronti della fidanzata. Sempre secondo quanto denunciato dalla vittima le minacce, anche via social, violenze verbali e psicologiche si sarebbero protratte durante la convivenza. Diverse le prove raccolte dalle indagini della polizia: emersa una situazione di gravità a cui la giovane era da tempo assoggettata, è scattata la richiesta della procura dei minori di Firenze dell'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il minore, accolta dal giudice del tribunale.

