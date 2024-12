Santa Croce sull’Arno torna a celebrare il 'suo' Amaretto

Santa Croce sull’Arno torna a celebrare il suo dolce tipico con un week-end ricco di iniziative. La Festa dell’Amaretto Santacrocese è in programma domenica 8 dicembre, con la tradizionale sfida culinaria tra gli amarettai per il dolce più buono, mostra mercato, mercatino di Natale, musica, giochi e spettacoli per bambini, insieme alla nuova anteprima di sabato 7 dicembre.

Un appuntamento giunto alla 32esima edizione e organizzato da Comune di Santa Croce sull'Arno e Confcommercio Provincia di Pisa, dagli Amarettai santacrocesi e dai commercianti del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce, con il patrocinio della Regione Toscana, il patrocinio della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e la collaborazione di Pro Loco Santa Croce sull'Arno, Associazione Carnevale d'Autore, Unicef, Slow Food e Terzostudio.

“Santa Croce tradizionalmente è famosa per il rapporto con la pelle, essendo il cuore del polo conciario per eccellenza. Però noi non siamo solo questo” - dichiara il sindaco di Santa Croce Roberto Giannoni - “Nella nostra tradizione c'è anche l'amaretto, che rappresenta un'eccellenza, tanto più che ora è diventato anche una comunità slow food. Quest'anno quindi la 32esima edizione della festa dell'amaretto assume un significato ancora più importante. Grazie a tutti coloro che vi hanno lavorato rendendola possibile: i commercianti, il Ccn, Confcommercio, l'assessore Balsanti, gli amarettai, senza i quali la festa non si farebbe e tutte le altre persone che hanno contribuito alla macchina organizzativa”.

“L'abbinamento tra un territorio e il suo prodotto tipico è fondamentale per la valorizzazione commerciale e la promozione turistica” - afferma il presidente Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli - “L'impegno che i commercianti e l'intera comunità mettono in questa iniziativa è palpabile, il direttivo del Ccn merita solo applausi per la voglia di mettersi in gioco e la sinergia con Confcommercio e l'amministrazione conferma che attraverso il gioco di squadra si possono raggiungere grandi risultati. Il ricco calendario della 32esima edizione della Festa dell'Amaretto ne è la concreta dimostrazione”.

“La 32esima edizione della festa dell'Amaretto di Santa Croce fa parte della tradizione della comunità” - spiega l'assessore al Commercio del Comune di Santa Croce Simone Balsanti - “La nostra amministrazione ha deciso di allungare la festa ed estenderla a due giorni, partendo il sabato 7 per poi continuare l'8 dicembre giorno tradizionalmente dedicato alla festa. L'Amaretto è un prodotto di grande eccellenza del territorio locale e va tutelato. Alcune settimane fa l'Amaretto è entrato a far parte della comunità Slow Food. Sarà quindi il primo biscotto della toscana a ottenere questo riconoscimento un prodotto quindi pregiato, d'eccellenza e da tutelare. I festeggiamenti partiranno il 7 e abbiamo scelto di far coincidere questa data con l'apertura del presepe storico nel monastero di Santa Cristiana. Tutto questo perché la ricetta dell'amaretto nasce in convento, ovvero le prime a fare gli amaretti come si fanno a Santa Croce sarebbero state, secondo al tradizione, le suore. Dal presepe partirà poi un percorso di allestimenti di natività, visto che Santa Croce fa capire della rete della terra dei presepi. I presepi sono un modo per richiamare sempre più persone e oltre al presepe di Santa Cristiana ci sarà il presepe in collegiata e quelli allestiti dai commercianti.

“Il 7 – prosegue - avremo una serata di intrattenimento in quanto grazie all'aiuto dei gruppi carnevaleschi e dei commercianti abbiamo organizzato AperiAmaretto. Con musica e divertimento. Nella giornata di domenica avremo varie attrattive, gli spettacoli organizzati da Terzostudio, i negozi aperti e per i bambini in via Turi ci saranno varie attrattive. Noi siamo un paese multietnico e per questo come ogni anno sono stati organizzati i laboratori per tramandare la tradizione dell'Amaretto. Per questo abbiamo coinvolto i bambini della scuole e gli amarettai che hanno dato vita a vari laboratori, nella speranza che un domani qualcuno raccolga il loro testimone”.

“Per la prima volta la festa ospiterà una vera e propria anteprima con l'AperiAmaretto, che animerà Piazza Matteotti con musica e divertimento” - afferma la presidente del Centro Commerciale Naturale di Santa Croce Laura Bilanceri - “un'iniziativa pensata per far avvicinare i più giovani, con il dj set di Christian Gaetani e la cena (fino a esaurimento posti), a cura di Centro Commerciale Naturale e Associazione Carnevale d'Autore. Per promuovere ulteriormente l'amaretto abbiamo puntato sulla comunicazione social grazie alle Gnigne a Zonzo, ovvero Daria e Odra, due ragazze abilissime nella comunicazione e promozione del territorio che hanno raccontato e fatto conoscere l'amaretto e gli amarettai intercettando un pubblico nuovo”

Per partecipare all'AperiAmaretto la prenotazione è obbligatoria presso Alberto Fashion Store (345 3120722) e Panificio Il Fornaretto (348 2881185).

“La Festa dell'Amaretto attrae ogni anno moltissime persone grazie a un vero prodotto d'eccellenza, l'intero tessuto commerciale di Santa Croce beneficia di un prodotto identificativo del territorio e questo è possibile grazie alla stretta collaborazione con Ccn e amministrazione comunale che permette di far crescere ogni anno questa attesissima manifestazione” afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione Giada Masoni (Ccn Santa Croce) e Andrea Nesti (Gioielleria Baroni), Angelo Scaduto (Presidente Pro Loco Santa Croce), Benedetto Squicciarini (Presidente SlowFood Aps San Miniato) e una delegazione degli Amarettai santacrocesi.

Domenica 8 dicembre dalle 9 si terrà il tradizionale addobbo dell’albero di Natale Unicef da parte degli alunni di tutte le scuole di Santa Croce sull'Arno. I più piccoli potranno divertirsi il pomeriggio alle 15.30 con gli spettacoli per bambini “Laboratorio di Circo” e “La slitta di Babbo Natale” in Piazza Garibaldi.

Torna per questa edizione anche il concorso Amaretto d’Antan, la gara riservata a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che custodiscono una ricetta di famiglia e che vorranno cimentarsi nella preparazione del dolcetto tipico. L’amaretto in gara dovrà essere consegnato entro le ore 12 presso la sede della Pro Loco. Il primo e secondo classificato riceveranno in omaggio un libro di ricette di cucina tradizionali.

Nel pomeriggio si entra nel vivo della manifestazione con lo show cooking in Piazza Matteotti alle 16.30 e alle 17.30 la premiazione dell'Amaretto d'Oro 2024, con la partecipazione dell'attrice Enrica Guidi, di Gabriele Citti, vincitore di Bake Off Italia 2023, e della chef Cristina Pistolesi.

Per tutta la giornata in centro storico sarà possibile fare shopping in una magica atmosfera natalizia, tra mercatini di Natale, negozi aperti e specialità Slow Food.

