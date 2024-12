Sorpreso alla guida con una patente falsa: maxi sanzione e denuncia a Pistoia

Nell’ambito dei controlli su strada effettuati dagli agenti della Polizia Municipale, è stato scoperto un uomo che guidava con una patente falsa. Domiciliato a Pistoia, l’uomo stava circolando a bordo dell'auto di un amico. Giunto in via Battisti è stato fermato per un controllo da parte di una pattuglia della Polizia locale.

L’uomo ha esibito una patente di guida apparentemente rilasciata da uno Stato estero, ma da attente verifiche gli agenti del Nucleo Viabilità hanno accertato che il documento non aveva le caratteristiche di una patente vera, risultando invece contraffatto.

È scattato l'immediato sequestro penale della patente di guida e il deferimento dell’uomo alla Procura della Repubblica di Pistoia per i reati di falsità materiale in atto pubblico e uso di atto falso. All'autovettura, invece, è stato applicato il fermo amministrativo per tre mesi. Elevati due verbali: al conducente per guida senza patente 5.100 euro di sanzione e al proprietario del veicolo per incauto affidamento 397 euro.

Fonte: Comune di Pistoia

