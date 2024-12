Alessandro Ulivieri presenta il suo libro a Empoli

Venerdì 6 dicembre 2024, alle 17.30, la biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli ospiterà un nuovo appuntamento di “Empolichescrive”, il ciclo di incontri con autrici e autori di ‘casa’ o che sono legati alla città. La presentazione del libro “Sangue prezioso”, il sangue versato per l’Unità d’Italia, edizioni C&P Adver Effigi, 2024 di Alessandro Ulivieri. Dialoga con l’autore, Marisa La Vecchia. L’ingresso libero.

IL LIBRO - Si tratta di un’opera narrativa che intreccia varie tematiche, dalla bibliofilia alla storia dell’unità d’Italia, dalla letteratura all’amore per la Sicilia. Tutto inizia con il fortunato ritrovamento, in una soffitta, di una copia tascabile della divina commedia stampata a Padova nel 1854 dal libraio, editore, traduttore e tipografo Giacomo Terni. Ispirato da questa “trouvaille” l’Autore scopre che la copia che possiede è uno dei famosi “dantini”, appartenuti ai cacciatori delle Alpi, corpo militare protagonista nelle guerre d’indipendenza italiane.

Questi piccoli volumetti trovandosi nelle tasche dei soldati venivano spesso macchiati dal sangue dei feriti. Da qui il titolo del libro “Sangue Prezioso”, perché versato per l’unità d’Italia. Ci troviamo immersi nella storia italiana dell’ottocento coi suoi celeberrimi protagonisti, Vittorio Emanuele, Garibaldi, Cavour.

Alessandro Ulivieri vive e lavora a Firenze. Da sempre appassionato alle letture Dantesche. Negli anni ’80 è stato un animatore dell’emittente Radiofonica Fata Morgana di Empoli. Questo è il suo primo romanzo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

