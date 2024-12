Cantiere Publiacqua a Carmignano, il sopralluogo di sindaco e vice sindaco

Sopralluogo stamani del sindaco Edoardo Prestanti e del vice sindaco e assessore all’Ambiente Federico Migaldi, accompagnati dall’ingegner Lorenzo Scopetani di Publiacqua, al cantiere lungo la via Carmignanese, dove si sta realizzando la nuova rete fognaria del capoluogo. Un intervento di circa 9 milioni di euro che per la sua esecuzione ha richiesto, all’altezza della frazione de La Serra, la chiusura dell’arteria che collega Poggio a Caiano a Carmignano.

“Stiamo monitorando – ha detto il sindaco Prestanti – lo stato d’avanzamento del cantiere, consapevoli dei disagi che sono stati richiesti. Abbiamo verificato, insieme ai tecnici di Publiacqua, il procedere dei lavori”.

Lavori che stanno avanzando, come da programma, anche con le criticità emerse nello scavare in profondità e nel perforare la roccia. “L’obiettivo – dice l’assessore Migaldi – del Comune e di Publiacqua è assicurare prima possibile la conclusione di questa fase dell’intervento”.

Via Carmignanese, per la posa di una conduttura di 200 metri, è infatti chiusa al traffico dallo scorso 25 novembre, dal civico 124 all’incrocio con via della Cantina, per un periodo stimato di 30 giorni per questa seconda fase dell’intervento, con Carmignano raggiungibile da Poggio a Caiano attraverso Seano. “Da qui – continua ancora Prestanti – la necessità, insieme a Publiacqua e ai suoi tecnici, di monitorare continuamente il cantiere, lo stato dei lavori e come stanno andando avanti”.

Notizie correlate