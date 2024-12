Il nuovo libro di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso il 6 dicembre a palazzo Strozzi Sacrati

Il volto più oscuro della criminalità organizzata e i suoi legami con i mercati finanziari e la politica dimostrano come oggi mafie e potere siano ormai diventati Una cosa sola. Da qui prendono lo spunto il magistrato Nicola Gratteri e il giornalista Antonio Nicaso per il titolo del loro nuovo libro, edito da Mondadori nella collana Strade Blu, che verrà presentato a Firenze venerdì 6 dicembre alle 17.30 presso la sede della Giunta regionale toscana a palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo 10 dai due autori assieme al presidente della Regione Eugenio Giani ed alla giornalista di Repubblica Laura Montanari.

Attraverso un'analisi documentata e competente, testimonianze dirette e casi di studio, il libro descrive come il legame sempre più stretto tra mafia, politica e imprenditorialità stia compromettendo non solo la fiducia dei cittadini nelle istituzioni, ma anche la crescita e lo sviluppo economico dei paesi dove le infiltrazioni della criminalità organizzata risultano particolarmente capillari e invasive.

Fonte: Regione Toscana

