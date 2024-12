Arriva la settima edizione della Notte Rossa di Arci Toscana

Sabato 7 dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana, una festa arrivata ormai alla VII edizione che ogni anno rende omaggio agli oltre mille circoli affiliati alla più grande associazione culturale toscana. Un vero e proprio evento diffuso all’interno del quale ogni circolo Arci può raccontare la propria attività o affrontare una tematica che sta particolarmente a cuore con le modalità che gli sono proprie.

Anche nell’Empolese Valdelsa verrà celebrata la Notte Rossa con eventi nei circoli Arci del territorio. Temi e strumenti diversi per affermare i principi comuni della partecipazione, della cittadinanza attiva, della cultura e della solidarietà. Quest’anno una grande attenzione sarà posta sulla questione palestinese con tre circoli (Tinaia, Limite sull’Arno e Ponterotto in collaborazione con Settembre Rosso) che organizzeranno eventi per parlare di Palestina e affermare la giustizia e la pace in una terra martoriata da un anno di genocidio.

A questo proposito, sull’onda dei progetti di cooperazione internazionale con la popolazione palestinese rifugiata nei campi profughi del Libano “Made in Shatila” e “Made on Border” che il comitato Arci Empolese Valdelsa ha portato avanti negli ultimi tre anni, proprio durante la Notte Rossa sarà avviata la vendita dei Pacchi Solidali di Natale.

Quest’anno i pacchi - che potranno essere acquistati a partire da sabato 7 dicembre - saranno realizzati con i prodotti di ricamo provenienti proprio dai campi profughi palestinesi in Libano e i proventi della vendita confluiranno nella campagna di raccolta fondi “Emergenza Libano”. Una campagna attivata alcune settimane fa per supportare il lavoro dell’associazione partner Beit Atfal Assomoud nei campi profughi a sostegno della popolazione sfollata in conseguenza dell’invasione israeliana e dei bombardamenti degli ultimi tre mesi su gran parte del territorio libanese.

Ecco il dettaglio degli eventi che si terranno per la Notte Rossa sabato 7 dicembre prossimo nei circoli Arci del territorio:

Venerdi 6 dicembre:

Circolo Arci Villanuova-Empoli: Mostra “Mattone su mattone” e cena sociale

Sabato 7 dicembre:

Circolo Il Progresso-Montelupo Fiorentino: “I sogni non hanno confini”: Maurizio Serafini presenta: Concerto per cornamusa e giramondo. Cena a buffet e improvvisazioni musicali

Associazione AlmArte – Castelfiorentino: “Bimbi in fattoria” Un laboratorio manuale per

portare nelle nostre case e sulle nostre tavole una lanterna in attesa del Natale…

Circolo Arci Anselmo-Montespertoli: Cena Sociale, festa del tesseramento e degli Auguri

Circolo Tinaia-Empoli - “Pizzata Rossa”: Durante la serata Fabrizio Cassi parlerà della sua esperienza in Palestina.

Casa del Popolo – Limite: Esposizione del Presepe per la Pace

Circolo Ponterotto e Associazione Settembre Rosso: L’informazione contro il genocidio: Incontro con Marco Magnano e a seguire apericena palestinese

Circolo Nuova Resistenza-Gambassi Terme: Serata danzante “Tutti in Rosso”- dress code tutti in Rosso

Notizie correlate