Una raccolta fondi per aiutare il cane Linus

"Aiutateci a fare un 'regalo di Natale' a Linus, il nostro cane a cui serve un nuovo intervento". L'appello arriva da Ilaria e dal compagno Lorenzo, residente nel Chianti fiorentino. Loro due e il figlioletto Filippo hanno adottato in Umbria il meticcio maremmano Linus, che ha due anni e mezzo.

"Piano piano abbiamo conquistato la sua fiducia - dicono Ilaria e Lorenzo -, si è legato tantissimo a Filippo verso il quale dimostra un atteggiamento paziente e protettivo tipico della sua razza. Ben presto però ci siamo accorti che qualcosa non andava, Linus non riusciva a camminare e giocare come gli altri cani, si stancava troppo presto. Abbiamo indagato ed abbiamo scoperto una gravissima displasia bilaterale alle anche che da lì a poco lo avrebbe portato a fermarsi del tutto".

L'unica soluzione per salvargli di nuovo la vita era un intervento di protesi totale alle anche: "Siamo stati indirizzati nella clinica ortopedica di Vezzoni, a Cremona, che ci ha detto 'Considerata la lussazione di entrambe le teste femorali l’intervento ha carattere urgente, bisogna intervenire prima che la condizione risulti troppo avanzata per poter impiantare la protesi'".

Per questo è stato necessario aprire una raccolta fondi su GoFundMe, dato che il preventivo della spesa era di circa 10mila euro. "Da soli non saremmo mai riusciti a sostenere all' improvviso questo enorme costo e non avevamo il tempo di mettere soldi da parte. Abbiamo aperto una raccolta fondi che ad oggi ci ha permesso di affrontare la prima operazione all' anca destra il 29 novembre che è andata a buon fine. Purtroppo anche l'anca sinistra è messa malissimo e sarà necessario intervenire immediatamente con la seconda operazione il 20 dicembre. Per cui chiunque desidererà fare un piccolo regalo di Natale a Linus lo ringrazieremo con tutto il cuore" concludono i padroni di Linus.

La raccolta fondi è QUA.

