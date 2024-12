Ruba gasolio dai bus in sosta, arrestato a Fucecchio

Un 47enne è stato arrestato per furto aggravato a Fucecchio. L'uomo è stato notato dai carabinieri in piazza Samo, dove stava rubando del gasolio dal serbatoio di uno dei mezzi di Autolinee Toscane in sosta in quella piazza.

Perquisito, è stato trovato in possesso di sei taniche di plastica contenenti complessivamente circa un centinaio di litri di diesel, appena rubato anche da un altro autobus. Aveva anche alcuni arnesi utilizzati per la forzatura dei serbatoi.

L’uomo, arrestato in flagranza per il reato di furto aggravato, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione ai carabinieri del comune di dimora. Nell’occasione è stato anche denunciato per non aver osservato il divieto di ritorno per anni due dal Comune di Fucecchio, misura di prevenzione che era stata emessa nel settembre scorso.

Notizie correlate