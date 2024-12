Torna il presepe di Cerbaiola della Cooperativa Sociale Colori realizzato dalla persone con disabilità

Dopo anni di attesa, finalmente torna il Presepe al Centro Diurno Cerbaiola! L'installazione, realizzata grazie al lavoro di operatori, familiari e con il prezioso contributo delle persone con disabilità che frequentano il Centro, è un evento imperdibile per la nostra comunità. Il Centro Diurno Cerbaiola è gestito dalla Cooperativa Sociale Colori per conto dell'ASL Toscana Centro.

Una tradizione quella dell’allestimento del Presepe nella cappella di Cerbaiola, interrotta con l’arrivo della pandemia, oggi ripresa con grande entusiasmo.

Il presepe non è solo una tradizione, ma anche un'opportunità per aprire le porte del Centro a tutta la comunità. Il Centro Diurno Cerbaiola è un luogo dove le persone con disabilità partecipano a molteplici attività, accrescendo le loro competenze e lavorando in gruppo.

La Cooperativa Sociale Colori sarà sempre più impegnata nel collegare le strutture per persone anziane e per persone con disabilità alle comunità che le circondano; è fondamentale che queste strutture non siano “chiuse”, ma con forti relazioni.

Appuntamento per il 6 Dicembre presso la cappella del Centro diurno Cerbaiola in Via delle Ville di Cerbaiola n. 12, con l’inaugurazione del Presepe alle ore 15.00; sarà presente il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e interverrà Stefano Mezzetti, presidente della Cooperativa Sociale Colori, Serena Nuti, Direttrice del Centro e Maccari Silvia della ASL Toscana Centro. La natività sarà benedetta da Don Guido Engels, Parroco di Empoli.

Durante l'inaugurazione, sarà allestito un mercatino di Natale con tanti oggetti e addobbi natalizi realizzati dalle persone con disabilità del Centro.

Inoltre, ci sarà una lotteria a premi, voluta e gestita dall'Associazione dei genitori e familiari, il cui ricavato sarà interamente devoluto per l'acquisto di materiali utili alle attività del Centro.

La Cooperativa Sociale Colori è lieta di aprire il Centro a chiunque voglia immergersi in un'atmosfera magica, conoscere il Centro e vivere un momento di auguri.

Fonte: Centro Diurno Cerbaiola

Notizie correlate