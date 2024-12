Un presepe anche alla Casa del Popolo di Limite

Anche quest’anno Sabato 7 Dicembre torna la Notte Rossa di Arci Toscana: la festa, giunta alla sua settima edizione, che ogni anno rende omaggio agli oltre 1000 tra associazioni e circoli affiliati alla più grande associazione culturale toscana, offrendo loro un’unica e grande cornice identitaria.

Il Circolo ARCI Casa del Popolo di Limite nell’aderire a questa manifestazione ha scelto di inserirsi anche nelle iniziative del Comune di Capraia e Limite in quanto “Città del Presepe” ed in concomitanza con la Notte Rossa Sabato 7 Dicembre alle ore 21 sarà esposto sul terrazzino della facciata della Casa del Popolo un grande pannello rappresentante “il Presepe della Pace”.

Il nostro presepe non può che essere laico e richiamare i momenti drammatici per la Guerra che ormai da oltre un anno sconvolge Gaza ed i Territori della Cisgiordania con una tragedia di proporzioni immani come testimoniato dalla sentenza del Tribunale Intenazionale dell’Aja che la settimana scorsa ha incriminato il Capo di Hamas ed il Presidente del Consiglio Israeliano per CRIMINI DI GUERRA.

La vicinanza al popolo Palestinese dei Circoli ACI di Capraia e Limite e anche dell’Amministrazione Comunale vanta origini ultradecennali risalendo a quando negli anni ‘80 furono ospitati i ragazzi palestinesi all’interno del progetto "Salaam Ragazzi dell'Ulivo" e poi nei primi anni 2000 quando tutti i Circoli ARCI di Limite sull’Arno con l’iniziativa "Incontrarci Per un Caffè" inviarono un contributo di oltre 20.000 € al Campo Profughi di Al Fawaar nel Governatorato di Hebron coinvolgendo anche le Scuole di Capraia e Limite, i Partiti Politici ed altre associazioni anche di comuni limitrofi ospitando anche l’allora presidente nazionale dell’ARCI, il compianto Tom Benetollo.

Il “Presepe per la Pace” resterà esposto sino al 6 Gennaio e chiunque passerà da Limite e rivolgerà lo sguardo verso il Circolo riceverà uno stimolo per pensare, anche solo per un attimo, a quanto stà accadendo in quella martoriata terra ma anche alle altre tantissime zone del mondo dove questo periodo che per noi è di festa viene invece funestato da tragedie che appaiono insensate ai nostri occhi ma che purtroppo ci fanno capire quanto pericolosi siano i tempi in cui viviamo.