Di frazione in frazione, assemblea pubblica a Ponte a Niccheri

Giunta in tour nelle frazioni, prossimo appuntamento a Ponte a Niccheri. Lunedì 9 dicembre alle ore 21.00 il luogo di ritrovo è al Circolo Arci in via dell’Antella 5. Sarà l’occasione per fare il punto sui temi e i progetti che più da vicino riguardano il centro abitato.

“Faremo il punto sui temi e i progetti che interessano più da vicino il centro abitato e i residenti – anticipa il sindaco Francesco Pignotti –. Raccoglieremo le istanze dei cittadini e condivideremo il percorso che porterà alla nascita della Consulta delle frazioni”.

Accanto al sindaco Pignotti saranno presenti il vicesindaco Francesco Conti, le assessore Sandra Baragli e Paola Nocentini, gli assessori Paolo Frezzi e Corso Petruzzi.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli

Notizie correlate