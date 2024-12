Enogastronomia di qualità: in arrivo un altro week end con i mercatini di Natale

Vino e olio ma anche panettoni, torroni, biscotti, spumante dolce e secco, vinsanto e cantucci, panini, birra artigianale, grappa e gin, prodotti di pasticceria, rosolio, cioccolata e tanto altro. Un nuovo weekend in arrivo per il Natale a Poggibonsi e un nuovo tema per i mercati natalizi che come previsto riapriranno venerdì 6 dicembre e animeranno piazza Matteotti per tre giornate, fino a domenica 8 dicembre. E i mercatini continueranno ogni week end fino a Natale.

Dopo lo scorso finesettimana dedicato interamente al mondo del Gin questa volta ad essere protagonisti saranno prodotti delle tradizioni enogastronomiche e agroalimentari di qualità e a km 0, legati al periodo delle feste di fine anno.

Dieci i produttori e commercianti: società agricola Tenimenti famiglia Guidi, fattoria di Cinciano, La Croce fratelli Zari, società agricola Il Ciliegio, Pasquini, società agricola Davinum, Jolly bar pasticceria, Cane Nero, One Belvedere/locanda Le Piazze, Frangipane dessert.

Fra gli espositori nelle casine del villaggio di natale in Piazza Matteotti sarà possibile degustare e acquistare prodotti di grande qualità e particolarità, dal panettone in tanti gusti al rosolio alla rosa, al babà in vasocottura, ai vini di produzione propria.

I mercatini saranno aperti il venerdì dalle 14 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 20 e proseguiranno per altri due finesettimana, quello dal 13 al 15 dicembre e quello dal 20 al 22 dicembre, entrambi dedicati agli acquisti del Natale con prodotti di enogastronomia e artigianato (miele, tortellini, vino, olio, rosolio, salumi, dolci, cappelli, fumetti e stampe…).

I mercatini natalizi sono curati da Confcommercio e Confesercenti nell’ambito del progetto “Natale a Poggibonsi”, organizzato da EVA events&managment e dall’associazione ViaMaestra Centro Commerciale Naturale con la collaborazione di Fondazione Elsa e il sostegno e il patrocinio del Comune, della Camera di Commercio, della Regione Toscana.

Un progetto caratterizzato da una serie di elementi costanti e da tante iniziative che variano ogni finesettimana. Sempre presente il grande albero di Natale realizzato grazie a Proloco, Amici di Poggibonsi, Avis, Fratres, Acli, Misericordia, Pubblica Assistenza, Rioni di Poggibonsi, le luminarie, le proiezioni luminose su Palazzo Comunale, gli elementi tridimensionali in giro per il centro, la pista di pattinaggio (aperta dalle 14 alle 22). Sempre presenti i mercatini nel finesettimana e il villaggio di Babbo Natale allestito nello spazio di via della Repubblica 47 che è aperto tutti i sabati e le domeniche con orario 16 – 19,30.

Come sempre accanto a questi eventi fissi tanti altri appuntamenti animeranno piazze e strade illuminate anche per il prossimo finesettimana che vedrà tanti appuntamenti di Natale con le associazioni. Sabato 7 dicembre al sottopasso di largo Gramsci spazio ai laboratori espressivi per bambini e ragazzi a cura di Anffas Altavaldelsa e Luogo Terzo e al mercatino dell’Emporio della Solidarietà che proseguirà anche l’8 dicembre. In piazza Nagy l’8 dicembre divertimento per i più piccoli con Gioca con l’Avis. Dal 6 all’8 dicembre temporary store di Anpana in via della Repubblica 59. Sabato 7 dicembre inoltre, alle 17,30, sarà inaugurata presso la galleria delle associazioni via Trento la mostra fotografica “Una città, un solo obiettivo” a cura di Fotoclub 3Asa.



Fonte: Comune Poggibonsi

