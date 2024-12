Fiera dell'orientamento all'istituto comprensivo Santa Croce

Sabato 7 dicembre all'istituto comprensivo Santa Croce in via Pisacane, si svolgerà la fiera dell'orientamento.

Alle 14,30 ci sarà l'incontro in aula magna dei genitori con l'orientatore per capire come è articolato il sistema scolastico. Alle 15,30 comincia la fiera, un incontro con le scuole secondarie di secondo grado. Le scuole del Comprensorio, del circondario empolese e della zona di Pontedera, le scuole maggiormente frequentate dai ragazzi della zona, ma anche istituti più lontani come il nautico di Livorno e l'Alberghiero di Montecatini verranno a presentare la loro offerta formativa.

Prima dell'inizio degli incontri interverranno anche Simone Balsanti assessore alla cultura del comune di Santa Croce e l'assessore con delega alla scuola Valentina Fanella.

La fiera è organizzata in collaborazione con La Rete InformaGiovani del Valdarno Inferiore dei comuni di Fucecchio, Santa Croce sull’Arno e Castelfranco di Sotto. I principali destinatari naturalmente sono i ragazzi delle classi terze della scuola secondari di primo grado. Un appuntamento che coinvolge oltre i giovani studenti anche le loro famiglie.

Durante gli incontri ai ragazzi saranno date informazioni sui diversi indirizzi di studio e strumenti necessari a valutare qualsiasi opportunità, ma prima saranno messi in condizione di fare un'autovalutazione delle proprie attitudini, dei propri interessi, delle competenze necessarie a svolgere le professioni e a individuare il percorso scolastico più adatto alle loro scelte.

Il momento della scelta della scuola superiore è spesso decisivo per la vita di un adolescente, ecco perché l’orientamento scolastico risulta indispensabile e ha lo scopo di aiutare i ragazzi nella loro scelta.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

