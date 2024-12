Inaugura il punto vendita di iN's Mercato a Cerreto Guidi

Nuovo punto vendita a Cerreto Guidi, più precisamente in Via Francesca Nord 78, in località Poggioni.

Vi ha aperto iN’s Mercato, insegna italiana discount con sede a Venezia che conta su oltre 560 negozi in 12 regioni. All’inaugurazione ha preso parte, con i responsabili del gruppo, il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti.

“L’apertura di una nuova attività è sempre un momento di crescita per il territorio- dichiara Simona Rossetti- ricordo inoltre com’era questo luogo qualche anno fa, qui è stata fatta un’importante opera di riqualificazione. Mi congratulo con i responsabili del gruppo- ha aggiunto il sindaco- anche perché il punto vendita offre nuovi posti di lavoro”.

Il negozio offrirà una vasta gamma di prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, garantendo un’esperienza d’acquisto ancora più coinvolgente e confortevole grazie all’allestimento di banchi frigo di ultima generazione e all’impiego di luci LED, distribuite in un’ampia superficie di vendita di 800 mq e nella metratura totale di 1117 mq.

Fiori all’occhiello di questa sede, l’installazione di fonti di energia rinnovabile - in grado di alimentare gli impianti di condizionamento all’insegna della sostenibilità e la presenza di un comodo parcheggio privato riservato alla clientela di iN’s.

“Siamo entusiasti di inaugurare questo nuovo negozio, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di espansione - ha dichiarato il Direttore Generale Moreno Fincato - Il nostro obiettivo è sempre stato quello di offrire ai nostri clienti prodotti di qualità a prezzi accessibili e questa apertura ci permette di continuare su questa strada”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

