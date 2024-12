Leggerissimo: "La meccanica dei corpi" di Paolo Zardi

Paolo Zardi è uno dei migliori scrittori di racconti in Italia. Anche i suoi romanzi sono consigliatissimi, ma soffermiamoci adesso sulla forma racconto. NEO. edizioni nel 2023 ha pubblicato il suo libro 'La meccanica dei corpi' che raccoglie cinque racconti splendidi, alcuni tra i migliori della sua produzione. Ma, citando proprio Zardi e il suo 'Antropometria', non è una raccolta bensì un libro di racconti.

La scrittura di Zardi è uno dei grandi pregi del libro e della bibliografia dell'autore padovano. Senza troppi arzigogoli linguistici riesce a aprire spiragli nella vita di tutti i giorni e mostrarci tutto da un'angolazione diversa, se si vuole anche più truce o squallida, molto spesso più razionale. I racconti sono tutti delle perle: la redattrice che torna nel paesello e tira fuori una storia (vera o no?) di violenze, il rapporto che cambia in una coppia dopo che lui è diventato protagonista di un fatto di cronaca, la vita di un vedovo e del suo cane.

Difficile scegliere quale sia il migliore, ma una menzione va data a 'Il signor Bovary' che inizialmente anni fa era apparso per i tipi di Intermezzi Editore, casa editrice della Zona del Cuoio. Cinico, divertente, feroce e scritto in maniera autentica e ispirata: è uno dei racconti più belli degli ultimi anni in tutta la produzione italiana, perché ha il ritmo perfetto delle canzoni riuscite e destinate a diventare pietre miliari.

Titolo: La meccanica dei corpi

Autore: Paolo Zardi

Casa editrice: NEO. edizioni

Anno di pubblicazione: 2023

Pagine: 170

Prezzo di copertina: 15 euro

