Vandalizzato bus in servizio in Valdera, sradicati sedili e braccioli spaccati

Autolinee Toscane informa di aver dato mandato ai propri legali di valutare la sussistenza dei presupposti per denunciare per danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio gli autori degli atti vandalici che hanno danneggiato un proprio bus impiegato per il servizio di trasporto pubblico.

Il bus, praticamente nuovo, con soli 16mila km e immatricolato lo scorso agosto 2024, in servizio nelle tratte extraurbane nell’area della Valdera, ha subito gravi danneggiamenti alle sedute della parte posteriore: sono stati divelti e asportati parti dei sedili e distrutti i braccioli.

I danni sono rilevanti sia in manera diretta, sia in maniera indiretta perché non consentono l’utilizzo del bus per il servizio pubblico di trasporto avendolo reso inutilizzabile in attesa delle dovute riparazioni.

Autolinee Toscane ricorda che a bordo dei propri bus è in funzione un sistema di videosorveglianza in grado di riprendere e registrare immagini sia all’interno del bus che nelle sue immediate vicinanze. Tali immagini saranno messe a disposizione delle autorità competenti.

Fonte: Ufficio Stampa Autolinee Toscane

