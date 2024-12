Anziana scippata e trascinata a terra per rubare la borsa, arrestato l'autore della rapina

A bordo di uno scooter rubato, un 52enne già noto alle forze dell'ordine ha tentato di strappare la borsa a un'anziana, trascinandola sull'asfalto. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel parcheggio di un supermercato in via Canova, alla periferia di Firenze. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina e portato nel carcere di Sollicciano.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il malvivente si è avvicinato alla donna a forte velocità, afferrando la borsa con violenza. La pensionata, però, si è ostinata a non lasciarla andare, costringendo il rapinatore a uno sforzo maggiore. Dopo averla trascinata per diversi metri, l'uomo è riuscito a impossessarsi della refurtiva.

Una pattuglia dei falchi della Squadra mobile, che si trovava in zona impegnata in un servizio di contrasto ai reati predatori, è intervenuta prontamente. Mentre alcuni agenti prestavano soccorso alla donna, altri si sono messi all'inseguimento del ladro, riuscendo a bloccarlo in una via senza uscita.

Durante i controlli, è emerso che lo scooter utilizzato per la rapina era stato rubato. Per questo motivo, al 52enne è stata contestata anche l'accusa di ricettazione. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario, così come la borsa è stata riconsegnata all'anziana vittima, che ha rifiutato le cure mediche.

