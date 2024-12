Disabilità, Torselli, Fantozzi e Petrucci (FdI): "Trasparenza sui fondi del progetto 'Dopo di Noi': una priorità per i più fragili"

Fratelli d’Italia si impegna per garantire trasparenza nella gestione dei fondi destinati al progetto "Dopo di Noi" in Toscana, un'iniziativa cruciale per il supporto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

L’eurodeputato Francesco Torselli, insieme ai colleghi Stefano Cavedagna, Lara Magoni e Chiara Gemma, ha presentato oggi un’interrogazione alla Commissione Europea per chiarire entità e modalità di utilizzo dei finanziamenti comunitari assegnati alla Toscana per questa finalità.

“La legge 112 del 2016 rappresenta un pilastro nella tutela delle persone con disabilità – spiega Torselli – ma affinché questi interventi abbiano un impatto reale, è essenziale garantire trasparenza nella programmazione regionale e nell’utilizzo delle risorse stanziate. Per questo, abbiamo chiesto alla Commissione Europea di fornire dati precisi sui fondi destinati alla Toscana, sulle modalità di assegnazione e sulle misure di monitoraggio adottate.”

Parallelamente, il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Vittorio Fantozzi, e il consigliere FdI e componente della Commissione Sanità Diego Petrucci sottolineano l’importanza di un controllo efficace anche a livello regionale: “Il progetto ‘Dopo di Noi’ è una delle risposte più significative per le famiglie e i cittadini toscani che affrontano quotidianamente il peso delle disabilità gravi. È fondamentale assicurare che i fondi disponibili vengano usati in maniera trasparente e concreta, per offrire servizi realmente utili e ben strutturati sul territorio.”

“L’obiettivo – concludono Torselli, Fantozzi e Petrucci – è vigilare affinché ogni euro destinato ai più fragili venga speso in modo efficace e trasparente. Fratelli d’Italia continuerà a lavorare in tutte le sedi, europee e regionali, per garantire che i diritti delle persone con disabilità siano pienamente rispettati.”

Fonte: Ufficio Stampa - FRANCESCO TORSELLI

Notizie correlate