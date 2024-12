Il Prefetto di Prato incontra il Console generale della Repubblica Popolare Cinese

Il Prefetto di Prato, Michela La Iacona, ha ricevuto, nella mattinata di ieri, il nuovo Console generale della Repubblica Popolare Cinese a Firenze, YIN Qi, l’ottava a ricoprire l’incarico diplomatico che copre la circoscrizione delle quattro regioni dell’Italia centrale, Toscana, Liguria, Umbria e Marche.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate alcune tematiche che riguardano la comunità cinese, che nella provincia di Prato conta 35.000 residenti, nei cui confronti la Console ha espresso apprezzamento per il percorso di integrazione raggiunto nel contesto economico-produttivo.

L’incontro è stato anche l’occasione per dare rinnovato impulso al dialogo interistituzionale e ribadire la comune volontà di promuovere momenti di scambio culturale, rivolti in particolare alle giovani generazioni, intento, questo, che assume un significato simbolico nell’anno in cui ricorrono il 20° anniversario del Partenariato Strategico Globale tra Italia e Cina e il 700° anniversario della morte di Marco Polo.

Al termine dell’incontro si è tenuto il tradizionale scambio di doni.

Fonte: Ufficio Stampa

