Issho cala il tris, a Castelfiorentino il nuovo ristorante dal sapore orientale

Issho cala il tris e apre il terzo ristorante a Castelfiorentino, portando a tavola i sapori della cucina giapponese e cinese. Palloncini, luci, taglio del nastro e brindisi hanno dato il via al nuovo locale, nella zona industriale Malacoda.

Un'inaugurazione, alla presenza dello staff e della sindaca Francesca Giannì nella serata di mercoledì 4 dicembre, che segue le precedenti a Sovigliana di Vinci nel 2022 e a Santa Maria a Monte nel 2023.

Punti luce, design e verde caratterizzano la sala dove vengono serviti i piatti tipici, ognuno custode di storia, tradizione e innovazione, dal sushi alle specialità fusion preparate dagli chef. Piatto forte il pesce, avvolto nel riso e declinato in specialità gourmet, tra mix di sushi, sashimi, ma anche tartare, primi piatti e molto altro nel menù con formula all you can eat, comprese opzioni vegetariane.

Comfort e attenzione ai dettagli il ristorante, spiegano dallo staff, è pensato anche come una spazio dove sentirsi a casa. Issho a Castelfiorentino, in via Niccolò Copernico, è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Altre informazioni sul sito Issho Asian Fusion Restaurant.