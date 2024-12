Mercati straordinari, allo stadio cambiano sosta e transito

Il Natale di Empoli si arricchisce di mercati straordinari nell’area dello stadio per tre domeniche di dicembre. L’8, il 15 e il 22 dicembre saranno le giornate dei mercati dei commercianti, organizzati da Anva e Confesercenti Firenze.

Questi mercati avranno durata e spazi identici a quelli del mercato settimanale del giovedì. È per questo che sono state istituite delle disposizioni per la viabilità come da ordinanza.

NEL DETTAGLIO - Dalle 5 alle 14.30 e comunque fino al completo spazzamento meccanico delle strade, nei giorni 8, 15 e 22 dicembre 2024, in via Bisarnella nel parcheggio interno lato viale Petrarca, saranno adottati divieto di transito e di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati.

In via Bisarnella, ambo i lati del tratto compreso tra il viale Petrarca e il viale delle Olimpiadi, ivi compresa l'area laterale di destra adibita a parcheggio (con accesso esclusivo da via Dino Compagni), divieto di transito e di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati, ed eccetto:

– veicoli di proprietà Vigilanza Privata;

– residenti e autorizzati, con esclusione dell'orario di chiusura per la pulizia delle strade.

In via delle Olimpiadi, ambo i lati del tratto compreso tra via Bisarnella e via De Coubertin, ivi compresa l'area laterale di destra adibita a parcheggio e l'area laterale di sinistra, con accesso da via della Maratona, adibita a parcheggio, divieto di Transito e di sosta con rimozione forzata, eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati.

Le disposizioni proseguono in via della Maratona, ambo i lati del tratto compreso tra via di Barzino e il viale delle Olimpiadi eccetto area laterale di destra, con accesso da via di Barzino, adibita a parcheggio, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, eccetto mezzi operatori del commercio su area pubblica autorizzati.

Infine in via Dino Compagni, nel tratto compreso tra via Dino Compagni e via Parini, divieto di accesso, eccetto autorizzati e obbligo direzione a sinistra.

Dovrà essere sempre garantito il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

