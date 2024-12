Dopo anni, tagliato il fico che 'ostruiva' un marciapiede a Santa Croce

Ci sono voluti anni, ma alla fine il fico che impediva ai pedoni di passare sul marciapiede, costringendoli a scendere sulla carreggiata con i pericoli che ne conseguono, è stato tagliato. La pianta era cresciuta in un terreno privato all'incrocio tra viale Buozzi e via di Pelle a Santa Croce sull'Arno, ma poi i rami avevano occupato la parte pubblica.

“La questione i cittadini la segnalavano da anni e non era mai stato possibile fare niente anche perché c'era l'oggettiva difficoltà di riuscire a rintracciare l'amministratore dell'immobile”, racconta l'assessore Enzo Oliveri. “Alla fine, con insistenza sono riuscito a raggiungerlo telefonicamente e dopo averci parlato, non solo ha fatto tagliare il fico ma ha anche fatto dare una pulita al terreno circostante interno alla recinzione. Non è stato facile raggiungerlo ma alla fine ce l'abbiamo fatta.”

Adesso la strada ha assunto nuovo aspetto e soprattutto il marciapiede è percorribile dai pedoni.

