Leonardo Maria Del Vecchio acquista il Twiga

Ormai è ufficiale. LA Lmdv Capital, il family office che fa capo a Leonardo Maria Del Vecchio, ha firmato un accordo per l'acquisizione del Brand Twiga e di 4 location del Gruppo Majestas, che fa capo a Flavio Briatore tramite la Triple Sea Food.

Nasce così una realtà italiana leader nell'hospitality di lusso con brand iconici, 50 milioni di fatturato e 600 persone. All'interno del maxi investimento realizzato dall'erede di Luxottica, anche il Billionaire di Porto Cervo oltre che la celebre struttura in Versilia.

Twiga, marchio storico del gruppo Majestas, è nato nel 2000 in Versilia per poi crescere e affermarsi a livello internazionale come icona dell'hospitality di lusso: un brand solido e altamente redditizio, supportato dall'impegno di 360 persone.

