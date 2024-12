Un mercatino per donare reggiseni alle donne operate al tumore al seno. Il progetto Feeling Nova

Arriva la Al CoWorking di E il prossimo venerdì 13 dicembre a partire dalle ore 18:00 un mercatino dedicato ai prodotti regionali, alla sostenibilità e al territorio ma che andrà anche ad aiutare le donne operate al tumore al seno. In questa occasione sarà possibile contribuire al progetto Feeling Nova che nasce con la volontà di valorizzare le donne che affrontano, o hanno affrontato, il lungo percorso post operatorio.

Chiara Pasini, designer milanese ed empolese di adozione, ha lanciato il progetto Feeling Nova nel 2015, a seguito delle cure intraprese dalla madre per combattere il tumore al seno. Da un evento così duro ed emotivamente impegnativo, ha voluto dare luce e speranza a tutte quelle donne che si trovano a vivere lo stesso percorso. A loro sono infatti dedicati i reggiseni della rinascita.

“Il progetto Feeling Nova abbraccia tante attività, tra cui quella di consolidamento di una community che attraverso blog, interviste e racconti nel campo beauty, life style, moda, aiuta le donne o le loro famiglie ad avere consigli e supporto durante questo impegnativo percorso – spiega la Founder Chiara Pasini - insieme all’azienda Textilross di Varese ho poi ideato e lanciato una linea di intimo post-operatorio. È una linea di rinascita che valorizza la donna evitando le classiche forme degli indumenti post-operatori che spesso mortificano le persone. Questi reggiseni sono innovativi nella forma e nel tessuto perché sono naturalmente cicatrizzanti”.



La voglia di valorizzare le donne passa anche dal mercatino, che sarà il luogo perfetto dove fare beneficenza e dove trovare piccole imprese, artigiani e donne che valorizzano il territorio attraverso la propria creatività.

“Grazie Al CoWorking di E, che mette a disposizione postazioni per creativi, abbiamo realizzato un mercatino di artigiani toscani con vendita olio, vino locali, incensi, tisane, maglieria biologica. Un mercatino all’insegna dell’artigianato e della sostenibilità – continua - parte del ricavato sarà poi devoluto al progetto Feeling Nova per acquistare uno o più “reggiseni sospesi” della collezione Wabi Sabi. Saranno quindi donati alle donne della community che ne avranno bisogno durante o dopo la chemio. È importante unire le forze per dar luce a supportare la valorizzazione delle persone”.

Notizie correlate