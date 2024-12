Inaugurato l'Abbracciami Point in centro a Empoli

Domenica 8 dicembre alle ore 9.00 è stato inaugurato l'Abbracciami Point in via Ridolfi n. 185 a Empoli.

Lo spazio, concesso gratuitamente dal Comune di Empoli grazie all'interessamento del Sindaco Alessio Mantellassi e del vicesindaco Nedo Mennuti, è a disposizione dell'associazione Abbracciami Aps - genitori per l'autismo, altre neurodivergenze e disabilità - fino a fine gennaio 2025.

"Abbracciami - dicono i membri del consiglio direttivo - alla scadenza dell'accordo chiederà al Comune di poter prorogare l'utilizzo del fondo almeno fino a giugno, e poi magari prorogare ancora. Uno spazio dove incontrarsi e attivarsi è fondamentale per la crescita e l'evolversi di un'associazione".

E continuano "L'Abbracciami Point sarà uno spazio polifunzionale aperto a tutti e tutte, un punto d'incontro per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze dell'associazione e le loro famiglie, un punto informativo e orientativo dove capire chi è e cosa fa l'associazione e cosa offre il territorio alle famiglie che vivono l'autismo e non. Accoglierà laboratori, momenti formativi, idee e qualsiasi sostegno la comunità vorrà donare. Abbracciami Point nasce dall'idea di creare un luogo aperto e inclusivo dove si sta insieme, si progetta, ci si forma e si scopre il nostro territorio. Ognuno può portare ad Abbracciami Point il proprio modo di essere, il proprio talento e la propria unicità da donare agli altri in uno scambio reciproco e arricchente".

La Presidente Sabina Marmeggi aggiunge "Ringrazio di cuore il sindaco Alessio Mantellassi per aver pensato a questo spazio per noi e il vice sindaco Nedo Mennuti per l'aiuto costante e una capacità incredibile di risolvere intoppi apparentemente difficili da superare. Ringrazio poi soprattutto Maryka Feliziani, Lidia Lamoglie, Rita Paradisi e Giulia Arpioni, un Consiglio Direttivo tutto al femminile e di rara forza e completezza. Le ringrazio per tutte le energie profuse, per le ore dedicate all'allestimento del fondo pronto in meno di una settimana dalla consegna delle chiavi e per l'impegno assiduo nel coordinamento dei sei progetti in essere, grazie care amiche siete il cuore di questa associazione!"

Così interviene il sindaco Alessio Mantellassi: "Sono felice di poter inaugurare uno spazio che diventa la base dell'associazione Abbracciami sotto le feste. Siamo a due passi da piazza del Popolo, nei locali riqualificati dell'ex struttura ospedaliera, e tutti i volontari danno luce a uno spazio vuoto da troppo tempo. Per di più con finalità sociali e solidali. Quindi non posso che ringraziare tutti i volontari, lavoreremo con loro per poter dare maggiore stabilità alla loro situazione".

Anche il vice sindaco con delega al Sociale, Nedo Mennuti, ripercorre la genesi di questa inaugurazione: "Con la presidente e i volontari siamo in contatto da tempo, è servita buona volontà per arrivare all'apertura dello spazio proprio in vista delle feste ma ci siamo riusciti. Spero che tanti accorrano a visitare questo luogo e a prendere ispirazione per qualche regalo, innescando così il circuito della solidarietà".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate