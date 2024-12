Esplosione Eni Calenzano, l'Università di Firenze: "Sospese lezioni nelle sedi vicine"

Dopo l'esplosione al deposito Eni di Calenzano, l'Università di Firenze ha comunicato che le sedi universitarie di Calenzano e Sesto Fiorentino non hanno riportato danni. In via precauzionale sono stati chiusi i sistemi di aerazione delle sedi di Calenzano, Sesto Fiorentino e Novoli. È stato chiesto a chi si trova nelle sedi di Calenzano e Sesto Fiorentino di rimanere all'interno. Le attività didattiche in queste sedi sono sospese fino a nuovo avviso. L'università è in contatto con la Protezione Civile e monitora la situazione.

