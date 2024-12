Grossa esplosione in una raffineria a Calenzano, si alza denso fumo nero. Ci sono morti

Esplosione questa mattina nello stabilimento ENI di Calenzano, ai confini con Campi Bisenzio, intorno alle ore 10.20. Il boato si sarebbe sentito per chilometri, fino anche all'Empolese Valdelsa. Una densa colonna di fumo nero è attualmente visibile anche dai comuni vicini, sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, Vigili del fuoco e forze dell’ordine. Anche Protezione Civile della Città Metropolitana sta intervenendo sul luogo dell'esplosione con un posto medico avanzato. I Vigili del fuoco stanno operando per domare le fiamme che sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano il parco serbatoi.

Due morti e diversi feriti

Dalle prime indiscrezioni si parlava di alcuni morti, oltre a feriti e ustionati, ma al momento è presto per fare un bilancio preciso dell'incidente.

Al momento risultano due morti e 9 persone ferite, oltre a 3 dispersi. A rendere noti i dati è il presidente Giani. A Careggi è stata soccorsa una persona in codice rosso per ustioni, una persona in codice giallo per trauma cranico e due persone in codice verde; una persona è stata soccorsa in codice rosso al Centro Grandi Ustioni di Pisa, due codici gialli all'ospedale di Prato.

L'ospedale fiorentino di Careggi ha attivato il piano di massiccio afflusso, in previsione di un massiccio arrivo di feriti. Il piano comporta il blocco dell'attività ordinaria dell'ospedale e spazi riservati al pronto soccorso. E' quanto si apprende dall'Aou di Careggi. A dare notizia dell'esplosione anche il presidente della Regione Eugenio Giani che sui suoi profili social dà notizia che "sono stati allertati tutti gli ospedali e pronto soccorso del territorio a seguito dell’esplosione"

"Ancora in corso i soccorsi", si spiega dalla prefettura che ha riunito il Ccs, il Centro coordinamento soccorsi che viene attivato da pianificazione nel caso di eventi che riguardino industrie a rischio di incidenti rilevanti.

L'esplosione non riguarda serbatoi, fiamme domate

L'esplosione è avvenuta nello stabilimento Eni nei pressi del campo sportivo di via del Pescinale, in un'area definita "punto di carico" dove le autobotti effettuano il rifornimento di carburante. Le fiamme, spiegano da ENI, sono confinate alla zona pensiline di carico e non interessano in alcun modo il parco serbatoi. Sono in corso di immediata verifica gli impatti e le cause.

L’incendio è stato contenuto rapidamente e la colonna di fumo si è alzata notevolmente a causa della differenza di temperatura tra i fumi e l’atmosfera. Il Dipartimento della Protezione Civile ha attivato l'unità di crisi ed è in stretto coordinamento con il Centro di coordinamento dei soccorsi attivato dalla Prefettura. Sul posto anche la Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze con un posto medico avanzato.

"I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme in modo da evitare la propagazione ai depositi vicini. I tecnici della nostra Agenzia regionale per la protezione ambientale sono sul posto per valutare le potenziali ricadute degli inquinanti, inclusi eventuali effetti sui corsi d'acqua. L'incendio è stato contenuto rapidamente e la colonna di fumo si è alzata notevolmente a causa della differenza di temperatura tra i fumi e l'atmosfera". Così il governatore della Toscana Eugenio Giani sui suoi social.

Tenere chiuse porte, finestre e climatizzatori

Dal Comune di Calenzano fanno sapere che "l'area dell'incidente è circoscritta" e si raccomanda i residenti di "tenere chiuse le porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione". Anche il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri sui suoi profili social invita "a chiudere le finestre in via precauzionale e ad evitare spostamenti in quanto tutto bloccato". Nell'area circostante, dove persiste un forte odore acre dovuto alla combustione di idrocarburi, si stanno distribuendo mascherine. Anche i Comuni di Campi Bisenzio e di Sesto Fiorentino hanno invitato su Fb la cittadinanza a chiudere in via precauzionale le finestre e ridurre gli spostamenti.

I tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale sono sul posto per valutare le potenziali ricadute degli inquinanti, inclusi eventuali effetti sui corsi d’acqua.

Il Dipartimento della protezione civile ha attivato It alert per un raggio di 5 km dalla zona di esplosione avvenuta a Calenzano, "con cui si chiede di tenere chiuse le finestre e di non avvicinarsi alla zona". Lo si apprende dalla Prefettura.

"La macchina dei soccorsi è partita immediatamente e abbiamo attivato l'allertamento invitando le persone del luogo a restare al chiuso, in attesa di conoscere se e quali effetti abbiano prodotto le sostanze tossiche. Sono in costante contatto con il capo Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano per seguire l'evolversi della situazione. Esprimo il mio cordoglio alle famiglie delle vittime e mi stringo ai feriti e ai loro cari, confidando in una pronta ripresa", così il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci.

"La situazione è molto brutta. Ci sono già due morti, ci sono ancora dei dispersi, stiamo seguendo insieme alla prefettura e ai Comuni di Calenzano e Prato la situazione. Abbiamo chiesto notizie sulla situazione dei fumi, in attesa di risposte da Arpat invitiamo tutti alla massima cautela. Abbiamo dato la nostra disponibilità per attivare immediatamente la possibilità di avere supporto psicologico per i familiari. A ora non ci risultano problemi a Firenze per l'aria, durante la riunione mi hanno dato prime rassicurazioni", così la sindaca di Firenze Sara Funaro.

Le aziende vicine: "Come una bomba e poi il terremoto"

"Abbiamo udito un'esplosione enorme, tutti i vetri sono andati in frantumi e le scaffalature sono cadute per terra. Siamo usciti fuori terrorizzati per proteggerci e capire che cosa era successo. Qualcuno ha pensato che avessero gettato una bomba, come in guerra". Questa la testimonianza di alcuni operai che lavorano nelle ditte accanto all'area Eni di Calenzano.

"Ho sentito uno scoppio allucinante - raccontano invece da una ditta di trasporti - come una vera e propria bomba. Inizialmente ho pensato fosse esplosa una gomma, ma poi ha iniziato a tremare tutto come fosse un terremoto ed è arrivata l'onda d'urto che ha addirittura aperto la porta della nostra sede. Sono venute giù lampade e abbiamo avuto danni. Poi siamo usciti, c'era questo enorme fumo nero, la gente in strada piangeva".

Il dipendente di un'altra ditta di trasporti racconta di "aver sentito lo scoppio, si sono spaccati i vetri e siamo andati via. Ho visto anche una persona con ustioni sul corpo, si era tolto i vestiti. Abbiamo subito danni a luci, vetri e condizionatori. Ho visto anche una persona con ustioni sul corpo, si era tolto i vestiti".

A1 chiusa, sospesa circolazione ferroviaria

L'uscita di Calenzano in A1 è chiusa nella due direzioni. Autostrade invita ad utilizzare i caselli di Scandicci o di Barberino del Mugello per uscire dall'A1. Circolazione sospesa anche sulla linea ferroviaria, in particolar modo tra Firenze e Prato, in quanto la linea corre non lontano dall'area interessata dall'esplosione.Sospesa quindi circolazione sulla Firenze-Bologna e Firenze-Prato-Pistoia. I treni subiranno limitazioni e cancellazioni.

L'esplosione non ha avuto invece ripercussione sulle attività di volo dell'aeroporto di Peretola: al momento, si spiega dallo scalo, il fumo dell'incendio non sta interessando lo spazio aereo dello scalo. Le operazioni, al momento, procedono regolarmente.

Alle ore 13 circa, sulla A1 Milano-Napoli è stata riaperta la stazione di Calenzano, in uscita da entrambe le provenienze, Firenze e Bologna. Attualmente non si registrano particolari turbative alla circolazione.

I messaggi di vicinanza

"Vogliamo stare davvero vicini alle persone e al territorio colpiti da questa esplosione". Così Elly Schlein, segretaria del Pd. Schlein ha parlato oggi a Siena, in occasione di un incontro con i lavoratori di Beko Europe e ha chiesto ai presenti "un forte applauso di solidarietà a Calenzano per quello che è accaduto"

"È profondo il dolore per la tragica esplosione a Calenzano - spiega il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana - Rivolgo ai familiari delle vittime il mio sentito cordoglio e la mia vicinanza ai feriti. Il pensiero va alla comunità locale. Ringraziamo i Vigili del fuoco, la Protezione civile, le Forze dell'ordine, il personale sanitario e tutti coloro che sono impegnati nei soccorsi e nella messa in sicurezza dell'area. Seguiamo con apprensione i fatti".

"Siamo tutti molto scossi perché le notizie arrivano minuto dopo minuto, la situazione è molto seria, e siamo veramente preoccupati perché l'esplosione è grave e ci auguriamo tutti che non che non aumenti il numero dei feriti e dei morti. Andrò anch'io a Calenzano, dobbiamo capire la dinamica dell'incidente e soprattutto ora dare massimo supporto ai soccorritori " ha affermato Dario Nardella, eurodeputato Pd ed ex sindaco metropolitano di Firenze.

"E' un sito a rischio di incidente rilevante e c'era in piano di emergenza preventivo per allertare la popolazione e indicare le misure da assumere, certo che quando succede poi il tema purtroppo diventa più complesso. Sappiamo al momento delle due vittime e dei quattro dispersi che possono precludere un aumento delle vittime, anche le condizioni di alcune feriti sono preoccupanti, soprattutto due". Questo il commento del sindaco di Calenzano Giuseppe Carovani sull'esplosione nell'area Eni.

“Stiamo seguendo con profonda preoccupazione e dolore quanto accaduto presso il sito Eni di Calenzano, dove un’esplosione ha causato finora 2 morti e 8 feriti. Esprimiamo il nostro cordoglio per le vittime e la nostra piena solidarietà ai lavoratori coinvolti nell’incidente e ai loro colleghi, profondamente colpiti da questa tragedia. Rivolgiamo inoltre un sentito ringraziamento ai soccorritori, che stanno operando senza sosta per affrontare questa emergenza. Continueremo a monitorare gli sviluppi, uniti nel sostegno alla comunità e alle famiglie colpite”, scrive su Facebook Irene Galletti, Presidente del Gruppo M5S in Consiglio regionale della Toscana.

"Esprimiamo il più sentito e commosso cordoglio per le famiglie di chi è rimasto vittima e la massima vicinanza per i feriti a Calenzano. Ringraziamo gli operatori della sanità e i vigili del fuoco e tutte le articolazioni dello Stato che in questo momento stanno facendo il massimo per salvare vite umane e mettere in sicurezza l'area colpita. Chiediamo che in tempi rapidi il Governo venga a riferire in Parlamento su questa ennesima tragedia sul lavoro che colpisce la città di Calenzano. Pensiamo sia necessario capire le cause di questo disastro e attivare tutte le misure necessarie per garantire salute e sicurezza ai lavoratori". Così i parlamentari del Pd eletti in Toscana, Arturo Scotto, Emiliano Fossi, Marco Furfaro, Simona Bonafé, Federico Gianassi, Marco Simiani, Christian Di Sanzo, Laura Boldrini, Dario Parrini, Ylenia Zambito e Silvio Franceschelli.

