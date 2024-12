Fucecchio, è emergenza cani lasciati liberi: aggressioni e un contesto preoccupante

La segnalazione che ci arriva proviene dalla frazione di Ponte a Cappiano, comune di Fucecchio, dove una testimonianza racconta della grave situazione che si sta venendo a creare e dell'incolumità dei cittadini.

"Cani padronali liberi e tenuti senza guinzaglio è fuori controllo, l'ultimo avvistamento questa mattina lungo Viale Colombo, la strada principale che collega la frazione a Fucecchio, abbiamo avvistato un pittbull libero che girovagava tranquillamente tra le case del viale", scrive la cittadina di Ponte a Cappiano. Un contesto in cui il rischio è quello di possibili aggressioni, non soltanto a persone ma anche tra animali stessi.

"Il mio cane, ha subito una grave aggressione un mese fa e un'altra proprio ieri, che poteva trasformarsi in tragedia o in un'aggressione più grave come la prima volta, ai giardini comunali da parte di un cane libero senza guinzaglio, vicino al padrone, totalmente incapace di richiamare o tutelare il suo cane, e il nostro", sottolinea la testimone.

C'è dunque un'esigenza di far capire alle persone e ai padroni che "la gestione di cani non è un gioco e non è una cosa che tutti sono capaci o idonei a fare", d'altronde anche la legge prevede l'uso del guinzaglio in tutti gli spazi pubblici o appena si vede un cane o una persona passeggiare nei dintorni.

"Sono davvero preoccupata al pensiero che possa succedermi di nuovo, ho paura per i miei nonni anziani, ai bambino, o altre persone che vivono in zona. La situazione è davvero fuori controllo e bisogna fare qualcosa affinché le persone che gestiscono i cani senza controllo vengano punite dalla legge con sanzioni o qualsiasi altro provvedimento idoneo ", conclude.

Notizie correlate