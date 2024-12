Incidente in A1, due morti e un ferito grave

Tragedia ieri sera in A1 dove due uomini sono morti e uno è rimasto gravemente ferito in un incidente tra Calenzano e Barberino del Mugello. Coinvolte due auto e un furgone. Altri cinque uomini hanno riportato ferite lievi. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 21:40 per estrarre i feriti dai veicoli. Il tratto autostradale è rimasto bloccato per alcune ore con uscita obbligatoria.

Importante e complesso il lavoro dei Vigili del fuoco per il soccorso alle persone rimaste bloccate all’interno degli abitacoli, al termine del quale il medico ha purtroppo constatato il decesso delle due vittime. C'è anche un ferito grave e 5 persone lievemente ferite.

Il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la A1 Direttissima verso Bologna è stato riaperto intorno alle ore 2.

