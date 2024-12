L'avaro immaginario al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Nuovo appuntamento della ricca stagione di prosa del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Giovedì 12 Dicembre alle ore 21,00, Enzo Decaro è il protagonista de “L’avaro immaginario”, con lo stesso Enzo Decaro, Nunzia Schiano e la Compagnia Luigi De Filippo.

Lo spettacolo è un viaggio che permette al pubblico di conoscere Molière, ma anche la situazione politica del paese nel Seicento. La commedia è infatti liberamente ispirata a due delle più celebri opere del drammaturgo francese. In particolare, “L’ Avaro” e “Il Malato immaginario” sono stati i due titoli a cui, una generazione dopo l’altra, i De Filippo, padre e figlio, hanno dedicato seppur con differenti approcci la loro attenzione, sia teatrale che umana, dal momento che per entrambi, come del resto per Molière, il confine tra la rappresentazione teatrale e la vita come teatro, anche vissuto nella realtà quotidiana, è stato davvero sottile.

Un viaggio nel tempo e nello spazio, tra la Francia del Seicento e la Napoli di Pulcinella, per riscoprire la forza del teatro e la bellezza della lingua italiana. Sette quadri, un prologo e un epilogo per raccontare la storia di Oreste Bruno e della sua compagnia di teatranti, in fuga dalla peste e diretti verso Parigi, il teatro e Molière.

La bravura degli attori e una regia accurata aggiungono ulteriore qualità a uno spettacolo di grande spessore. La stagione di prosa riprenderà l’8 e il 9 gennaio prossimi con “Oliva Denaro” con Ambra Angiolini.

Giovedì 12 Dicembre ore 21,00

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

L’AVARO IMMAGINARIO

con Enzo Decaro, Nunzia Schiano e la Compagnia Luigi De Filippo

Adattamento e regia di Enzo Decaro

Produzione: I due della città del sole

PREZZI

Platea e palchi 6-11/ 1° e 2° ordine € 22,00/ridotto € 20,00

Rimanenti palchi del 1° e 2°ordine e 3°ordine di palchi € 20,00/ridotto € 18,00

Biglietto futuro under 35 € 8,00

Loggione € 10,00

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

Vendita solo su appuntamento dal lunedì al venerdì

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Notizie correlate