Siena, tanti regali per i piccoli pazienti: portati dal Babbo Natale dei Carabinieri

È stata Magnolia, splendido esemplare di Cavallino di Monterufoli, ad accompagnare il Babbo Natale dell’Arma dei Carabinieri, che come ogni anno si è recato all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per portare regali e sorrisi ai piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei bambini e della Neuropsichiatria infantile. L’iniziativa è stata organizzata dall’Arma dei Carabinieri, in tutte le sue articolazioni, territoriale e forestale.

Per l’Arma dei Carabinieri presente il comandante provinciale colonnello Angelo Pitocco, il comandante della Stazione di Siena Roberto Leacche il tenente colonnello Alessio Brogi, comandante Reparto biodiversità di Siena, il capitano Marta Simonetti, addetta Reparto biodiversità, ed il colonnello Alessandra Baldassarri, comandante del Gruppo Carabinieri forestale.

Originali e ricchi di significato i regali portati dai Carabinieri: una macchina dell’Arma che insegue un malvivente in moto, per un messaggio di legalità, alcuni Panda peluche e in mattoncini insieme a delle carte della biodiversità nelle quali sono illustrate le riserva naturali statali gestite proprio dai Carabinieri forestali. Insieme ai piccoli pazienti, per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese presenti il direttore generale Antonio Barretta, la direttrice sanitaria Maria De Marco, il professor Salvatore Grosso, direttore della Pediatria, il professor Errico Zupi, direttore della Ginecologia, la direttrice del Dipartimento delle Professioni infermieristiche ed ostetriche Mariastella Mencucci, la responsabile dell’Unità operativa professionale di Ostetricia Alessandra Meucci, le coordinatrici infermieristiche Caterina Caliani e Antonella Gallorini, oltre agli altri professionisti dei vari reparti interessati all’iniziativa.

Fonte: Ufficio Stampa

