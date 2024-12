Certaldo in Fermento, ufficiali le date del 2025

La sesta edizione di Certaldo in Fermento è già realtà ed è pronta ad annunciare le date dell’edizione 2025: dal 18 al 22 giugno e dal 25 al 29 giugno.

Musica, street food, giochi per bambini e serate a tema. L’arena estiva certaldese è pronta per tornare a riempirsi.

Con questo annuncio la macchina organizzativa dell’evento che si tiene nell’area verde, di fronte la piscina ‘Fiammetta’, vuole innanzitutto ringraziare ancora una volta le migliaia di persone che hanno partecipato a questo appuntamento certaldese e successivamente comunicare che sta preparando la sesta edizione che si terrà nel 2025.

Ingresso gratuito, grandi artisti del calibro internazionale, da Ivana Spagna agli Eiffel 65 fino alle Vibrazioni e i Sonohra, l’edizione del 2024 ha permesso ancora una volta di consolidare un appuntamento che a Certaldo richiama persone non solo dal territorio toscano ma anche da molte regioni d’Italia, certificando, qualora ce ne fosse stato bisogno, come lo spazio verde designato per queste serate possa essere ormai un luogo imprescindibile dell’estate italiana.

Un evento che continuerà a coinvolgere gli attori del territorio, dalle imprese alle partite IVA alle associazioni fino al Comune di Certaldo, per continuare il suo percorso di crescita e consolidamento.

Dopo 5 edizioni roboanti, con il 2024 si è innalzata ulteriormente l’asticella e l’attenzione verso Certaldo in Fermento.

“Abbiamo deciso di concludere l’anno, mettendo a disposizione del calendario di appassionati e nuovi fruitori, le date di Certaldo in Fermento. Così ciascuno già potrà restare in contatto con i nostri canali e scoprire gradualmente gli artisti che saranno sul palco del nostro festival. L’evento è possibile in tutta la sua interezza, grazie all’aiuto insostituibile di realtà imprenditoriali e bancarie, che riconoscono in Certaldo in Fermento un valore aggiunto non solo per il territorio ma anche per la loro stessa immagine. E se a giovarne è non solo l’immagine di Certaldo ma anche delle realtà che da anni ci sostengono, il nostro messaggio ha fatto centro, così come la risposta di migliaia di persone” fanno sapere gli organizzatori

