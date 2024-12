Quel precedente del 2001 nel deposito che allora era Agip

Le immagini tragiche di ieri, lunedì 9 dicembre, da Calenzano hanno portato alla mente di diverse persone in zona un precedente. Era il 2001, era ottobre, il deposito Eni di via Erbosa allora era di Agip. Di sera, dopo le 22, andarono a fuoco tre cisterne nel piazzale esterno.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei sanitari evitò il peggio, le fiamme non arrivarono al deposito e per poco non si sfiorò una tragedia simile a quella del 2024.

Il ferito più grave fu un autista della prima cisterna, che riportò diverse ustioni su alcune parti del corpo. Non fu in pericolo di vita, venne curato a Careggi. Curiosamente anche allora il sindaco di Calenzano era Giuseppe Carovani.

