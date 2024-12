Meeting dei Diritti Umani, il 12 dicembre la XXVIII edizione per il 'Diritto al futuro'

Torna il Meeting sui diritti umani. Sarà la XXVIII edizione del tradizionale appuntamento organizzato con le scuole dalla Regione Toscana che celebra la Giornata internazionale dei diritti umani in occasione del 10 dicembre, anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani.

Con il claim “Diritto al futuro”, la manifestazione si terrà giovedì prossimo 12 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 in modalità mista presso il Cinema Teatro La Compagnia di Firenze. Si collegheranno da remoto migliaia di studentesse e gli studenti, da circa cinquanta istituti di tutta la regione, iscritti all’evento. La sala sarà gremita da oltre 400 ragazze e ragazzi.

Al centro del Meeting 2024 - come di consueto nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l'autonomia dei giovani, e in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana – alcuni degli obiettivi globali di sviluppo sostenibile indicati dall’Agenda 2030 dell’Onu: dalla salute e benessere all’istruzione di qualità, dalla parità di genere al cambiamento climatico, fino a pace, giustizia e istituzioni forti.

Nella scaletta sono previsti gli interventi di Franco Vaccari (Presidente e Fondatore Rondine Cittadella della Pace), Ilaria Ghaleb (Segretaria e cofondatrice Change for Planet), Marco Armellini (Neuropsichiatra infantile), Giuseppe Bagni (Segreteria nazionale Centro Iniziativa Democratica Insegnanti), lo studente lavoratore Andrea Borghini, la Presidente Commissione regionale Pari Opportunità Francesca Basanieri.

A condurre ci saranno Eva Edili, Sofia Canovaro e Dj Carletto con la partecipazione di

Anna Dimaggio e Samuele Borsò. Tra i saluti istituzionali quello di Ernesto Pellecchia, direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Alessandra Nardini, assessora a Istruzione e Promozione Diritti Umani curerà l’introduzione, mentre il presidente Giani farà le conclusioni.

Sul fronte dell’animazione saranno presentate alcune attività previste e svolte nel progetto GenerAzione 2030: il laboratorio radiofonico in corso di svolgimento presso Novaradio che vede coinvolti i ragazzi del Liceo Scientifico Castelnuovo di Firenze, gli hackathon civici realizzati in varie località toscane alla presenza delle autorità locali (sarà presentata l'esperienza di studentesse e studenti dell'IPSIA Pacinotti di Pontedera) e i migliori video, reel e poesie presentati dalle classi delle scuole elementari, medie e superiori che hanno partecipato al percorso formativo su Agenda 2030.

Giulia Pugnana, formatrice di COSPE Italia, curerà la comunicazione social durante lo svolgimento dell’evento.

La XXVIII edizione del Meeting sui diritti umani è realizzato anche grazie al contributo del progetto GenerAzione2030, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo che mira a rafforzare la capacità di attivazione di giovani, associazioni ed enti territoriali in tema di Educazione alla Cittadinanza Globale, attraverso la creazione di un sistema regionale di promozione della Agenda 2030.

L'evento sarà trasmesso in diretta streaming.

