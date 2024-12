Pisa, il comune apre il bando per la consegna delle tessere per le 'Case dell'Acqua'

Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per accedere alla consegna delle tessere prepagate, rivolte alle fasce sociali più deboli, per poter fruire gratuitamente dei due fontanelli “Case dell’Acqua” che erogano acqua potabile, installati nei quartieri di San Giusto e Riglione. Sulla misura l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 16mila euro.

Le due Case dell’Acqua, inaugurate dal Comune nel 2022 in piazza Giusti e in piazza D’Antona, erogano acqua dell’acquedotto comunale, mettendo a disposizione impianti di filtrazione e trattamenti opzionali di refrigerazione e di addizionamento di gas per fornire acqua gassata e refrigerata.

“Il bonus “Case dell’acqua buona” – spiega l’assessore al sociale Giovanna Bonanno - si inserisce all’interno delle misure di supporto alle fasce sociali più fragili della popolazione, individuate con reddito familiare ISEE inferiore a 16.500 euro. La misura prevede la consegna di tessere elettroniche prepagate, caricate per erogare gratuitamente 1 litro di acqua al giorno, per ciascun componente del nucleo familiare, per 365 giorni. Un ulteriore contributo che va ad aggiungersi ai tanti già messi in atto dalla nostra amministrazione e che nel complesso rappresentano un concreto e valido aiuto a chi ha più bisogno. con questa misura l’amministrazione comunale da', ancora una volta, prova della vicinanza alle fasce più deboli della popolazione, a coloro che si trovano in maggiori difficoltà economiche tenendo fede all’impegno, annunciato al momento dell’installazione dei fontanelli, di garantire loro la gratuità del servizio”.

Requisiti e domande:

Possono partecipare al bando cittadini residenti nel Comune di Pisa; con cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea, oppure cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea (purché in possesso di permesso di soggiorno, per motivi lavorativi o per motivi diversi dall’attività lavorativa ai quali è comunque consentito lavorare); un Isee ordinario in corso di validità di importo pari o inferiore a 16.500 euro. Le famiglie interessate possono presentare domanda esclusivamente online da oggi, martedì 10 dicembre, fino al 10 gennaio 2025 alle ore 23:59, accedendo al portale dedicato del Comune di Pisa al link:

https://www.comune.pisa.it/Servizi/Bonus-Case-dell-Acqua-Buona-2024. Per l’accesso al sistema online è necessario disporre di credenziali SPID, CNS o CIE.

Punti di facilitazione digitale:

Per supportare i cittadini-utenti nella fruizione delle procedure informatizzate relative a contributi, bonus e accesso ai servizi comunali il Comune di Pisa mette a disposizione diversi punti di "Facilitazione digitale": presso l’URP del Comune, su appuntamento https://www.comune.pisa.it/prenota_appuntamento#/prenota_appuntamento oppure chiamando il numero 050 910320; presso il Centro polivalente di San Zeno in via San Zeno n. 17, il Centro Polivalente Pisanova in via Viale n. 2, e nei locali a lato della Palestra Popolare Cep, in via Bonamici n. 8, su appuntamento chiamando il numero 050 7846982 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; presso il Punto Digitale Facile ANCoS - via Matteucci 36, da lunedì a giovedì, la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18; presso il Punto Digitale Facile ASC attivato alle Officine Garibaldi via Vincenzo Gioberti 39, lunedì mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 13.30 alle 18.00.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Pisa

