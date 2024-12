Primo incontro per il nuovo Comitato di Gemellaggio Fucecchio-Nogent Sur Oise

Con il Natale alle porte, il nuovo Consiglio Direttivo del Comitato di Gemellaggio Fucecchio-Nogent Su Oise si è ufficialmente presentato. L’occasione è stata l’apericena di auguri organizzata dal Comitato giovedì scorso, 5 dicembre, alla quale sono intervenuti tutti coloro che da anni si impegnano per portare avanti questo importante sodalizio. Durante la serata, la presidente Antonella Gorgerino e la vicepresidente Paola Carli hanno presentato le proposte di progetto con le scuole primarie e secondarie di secondo grado, informando tutti i presenti dell’invito del gemello francese per la fine del prossimo mese di maggio.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno trascorso questa serata insieme a noi – ha detto la presidente Antonella Gorgerino - ed in particolar modo il Vespa Club Ponte Mediceo, l’ANPI e la Pro Loco Fucecchio per la partecipazione ed il contributo, oltre al panificio Santa Cruz per l’ospitalità. Ci daremo presto un nuovo appuntamento per programmare le numerose iniziative e la nuova campagna soci”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

Notizie correlate