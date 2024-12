Record societario 4x100 mista e buoni risultati individuali per il nuoto certaldese ai regionali

E’ stata la Piscina La Bastia di Livorno ad ospitare il Campionato Regionale Assoluti in vasca corta. Nell’occasione i sette atleti certaldesi che avevano staccato il pass , allenati dal tecnico Lorenzo Chesi non mancano di mettersi in bella mostra nell’importante e competitiva rassegna, con gare e riscontri cronometrici di tutto rispetto, che nel contempo valgono loro un onorevolissimo 19° posto nella finale classifica per società.

Grazie alle belle prestazioni di Matteo Grassi 01 : con il 14° posto sui 400 misti chiusi con 4,45,35, poi 17° sui 50 dorso con 28,30, 20° sui 100 dorso con 59,95, 24° sui 200 dorso con 2,10,22. Giovanni Viani 08 : debutta fra gli assoluti con ottime prove ed ottiene il 19° posto sui 400 misti con 4,52,55, poi il 25° posto sui 100 misti chiusi con 1,04,86. Francesco Cocci 01 : con ottime gare ottiene il 21° posto sui 50 rana con 30,65, 21° sui 200 rana con 2,27,07, 20° sui 100 misti con 1,02,09, 24° poi sui 100 rana con 1,07,75. Ilaria Leoncini 01 :con belle prove ottiene il 24° posto sui 200 rana con 2,45,85, 25° posto sui 50 rana con 35,46 e poi il 28° posto sui 100 rana con 1,16,62. Christian Cicali 05 : ottiene un buon 18° posto sui 100 farfalla chiusa con 59,14. Emanuele Indovino 04 : è artefice di una buona prova sui 100 misti chiusi al 26° posto con 1,05,04.

Ottima gara poi con conseguente Record societario nella Staffetta 4x100 mista, composta da: Matteo Grassi – Francesco Cocci – Christian Cicali – Lorenzo Mainardi con il tempo 4,01,78 per il 10° posto.

