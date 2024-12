Talk, mostre, workshop, arte: a Empoli l'evento 'Restare'

Talk, mostre, workshop, installazioni artistiche ma anche contest, tornei di calcetto e basket, open console, mercati artigianali, stand-up comedy, live music e dj set. Questo e molto altro per la prima edizione di Restare, Evento che si terrà a Empoli il 21 dicembre (dalle ore 12 alle 02 del 22 dicembre). Un progetto nato dalla collaborazione di Scomodo, comunità reale che dal 2016 si muove alla ricerca di spazi di espressione, condivisione e crescita per le nuove generazioni, e l’Amministrazione comunale che si pone nel solco di quanto realizzato e sperimentato nell’ambito del progetto DUM-Diamoci Una Mossa. Un appuntamento che vuole essere un terreno di sperimentazione e di crescita fertile dove cultura, arte e creatività possono germogliare insieme, trasformando ogni soggettività nel tassello di un mosaico collettivo.

Sabato 21 dicembre, la Vela - Margherita Hack di Avane a Empoli (FI) si trasformerà in un palcoscenico vibrante di cultura, arte e musica per una giornata che celebra le espressioni artistiche e culturali del territorio: già dal suo nome, Restare, l’appuntamento non vuole essere solo un festival ma un invito a fermarsi, a esplorare e a vivere la cultura del territorio, mettendo al centro chi lo anima e lo arricchisce ogni giorno. Un'opportunità importante per tutti coloro che vogliono essere parte di una giornata all'insegna della creatività, della musica e del divertimento.

L'evento, a ingresso gratuito, è nato dopo due mesi dalla nascita della comunità empolese di Scomodo, una realtà nata a Roma e in ampliamento sul territorio italiano per la costruzione di spazi generativi e non estrattivi. È proprio dall’attività sul territorio della sede empolese e dalla collaborazione con l’amministrazione locale che nasce Restare: un evento pensato per valorizzare il contesto locale, coinvolgendo chi lo vive e lo attraversa, offrendo così un'opportunità unica di condivisione e partecipazione.

«Ho avuto modo di conoscere la realtà di Scomodo - commenta il sindaco Alessio Mantellassi - e sono molto felice di poter accogliere a Empoli questo collettivo di giovani, dopo che loro si sono insediati in grandi città come Roma e Milano. Restare a Empoli per me è un imperativo, perché la qualità della vita è indubbiamente alta, soprattutto per gli adolescenti. Il progetto DUM era volto a valorizzare i talenti giovanili, sia nell'ambito artistico che in quello del lavoro e della socialità. Avere questo bell'evento alla Vela di Avane, con tante 'collisioni' d'arte, cultura, informazione, musica e sport, è il modo migliore per presentare Scomodo alla città. Benvenuti a tutti, Empoli vi accoglie a braccia aperte».

«Restare è un manifesto. Al diritto a partire corrisponde il diritto a restare, ripensando i propri luoghi e rigenerandoli con idee e eventi, come questo del 21 dicembre. Siamo contenti che Empoli sia un luogo in cui restare, di cui prendersi cura, e siamo contenti che ce lo dica un gruppo di under 30» Dichiara l’Assessore Alla Cultura Matteo Bensi.

«Per Scomodo la nascita di una comunità locale a Empoli ha un valore politico e sociale fortissimo. Un tentativo di costruire alternative per le nuove generazioni di questo paese anche fuori dalle grandi aree metropolitane; scegliamo di farlo in modo collettivo e dal basso» dichiara Edoardo Bucci co-fondatore di Scomodo «Restare è un evento nato da una comunità. Un lavoro partecipativo che ha coinvolto oltre sessanta under 30 del territorio e che dimostra come è possibile, anche in provincia, creare spazi di espressione e fermento culturale» dichiara Allegra Stagi responsabile della comunità di Scomodo a Empoli.

Il programma

La manifestazione si articolerà in una serie di attività che si susseguiranno durante tutto l'arco della giornata. Sarà possibile partecipare a talk con Carlotta Vagnoli e i Bunker44, mostre con artisti del territorio, stake contest, live music diretto da Emma Nolde, dj set con il format SpotSunday, ma anche a tornei di calcetto e basket (5vs5 e 3vs3), gli appassionati di musica avranno la possibilità di candidarsi per l'open console nel pomeriggio, esibendosi con la propria playlist, mentre gli amanti dello sport potranno iscriversi ai tornei tramite la pagina Instagram @redazioneEmpoli e i canali ufficiali del Comune. Ci sarà occasione di dialogare direttamente con la comunità di Scomodo Empoli che ha lavorato a un allegato digitale alla rivista disponibile sul sito di Scomodo proprio sul tema del Restare, che troverà uno spazio di presentazione fisica durante la manifestazione. Nel corso della giornata, sarà possibile rifocillarsi grazie ai food truck e i servizi drink disponibili.

Arte e artigianato

Sotto la Vela intitolata all’astrofisica, sarà possibile visitare il mercato degli artigiani e visitare le installazioni artistiche, in un ambiente ricco di creatività. All'interno della struttura, si terranno due workshop su prenotazione, riservati a chi desidera approfondire tematiche artistiche e culturali con esperti del settore.

Stand up comedy e Live music

La serata prenderà il via con uno spettacolo di stand-up comedy di Davide Calgaro, giovane talento della scena comica italiana. Dopo il suo show, la scena musicale si accenderà con un live jam session diretta dalla cantautrice Emma Nolde, accompagnata da una band formata per l’occasione, composta da Caph, Daniele Belli, Piccolo e Marco Pizza. A concludere la serata, il pubblico sarà trascinato in un'esplosione di suoni e divertimento grazie al dj set speciale di Spotsunday, per una notte di musica senza sosta.

