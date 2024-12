Sindaco e giunta a pranzo con Casa Famiglia Caritas

Un pranzo all'insegna della felicità e della condivisione, dove al centro c'era la voglia di stare insieme. Il sindaco Simone Giglioli , insieme agli assessori Matteo Squicciarini , Marino Gori ed Elena Maggiorelli , hanno accolto con entusiasmo l'invito delle ragazze della Casa Famiglia Caritas di San Miniato e, come ormai da tradizione, sono andati a pranzo nella loro struttura, per il tradizionale scambio degli auguri di Natale.

“E' stato davvero un piacere pranzare insieme alle ragazze e poter vedere le tante iniziative che portano avanti ogni giorno - spiega il sindaco -. Prima delle feste di Natale, è tradizione venire alla Casa famiglia e stare insieme per scambiarsi gli auguri. Questa realtà è presente a San Miniato dal 1992, e si occupa di promuovere il benessere, l’autonomia e l’inserimento sociale di queste ragazze, in un contesto di accoglienza e familiarità, perfettamente integrato con il tessuto sociale cittadino – spiega il sindaco -. Grazie al grande lavoro delle operatrici della cooperativa La pietra d’angolo, rappresenta un’eccellente esperienza di integrazione ed inclusione. Ringrazio le ragazze e le operatrici per averci invitato anche quest'anno e rinnovo a tutte loro e alle loro famiglie gli auguri di buone feste”.