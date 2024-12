Strage di Calenzano, il consigliere Palagi chiede come sono stati informati i familiari delle vittime

Dmitrij Palagi, consigliere comunale di Firenze nella lista Sinistra Progetto Comune, interviene chiedendo chiarimenti su come siano state informati i familiari delle vittime dell'esplosione di Calenzano.

"Ci sono familiari che hanno appreso della morte delle vittime della strage di Calenzano attraverso la stampa? Così sembra, a leggere alcuni commenti sulle piattaforme digitali. Questo impone che ricevano delle scuse, che ci sentiamo di fare anche noi, facendo parte del sistema istituzionale."

"Il supporto psicologico da garantire è una cosa positiva - prosegue Palagi -, ma non sostituisce l’attenzione che la politica tutta deve mettere anche ad altri aspetti, soprattutto in questi momenti. Immaginiamo che le formalità prima di dichiarare un decesso richiedano tempi molto diversi da quelli dettati dal giornalismo e dalle piattaforme digitali. Però occorre capire come sia potuto avvenire".

Palagi si chiede se, nella concitazione del momento e nel tentativo di essere di aiuto, non possano essere stati saltati dei passaggi e fatti degli errori da parte di chi svolge un ruolo attivo nella comunicazione mediatica.

"Occorre verificare cosa è successo, evitare che possa ripetersi e chiedere scusa, a prescindere dalle responsabilità. Presenteremo un’interrogazione per dare attenzione a questo aspetto e ci uniremo un’altra segnalazione, che arriva dal Segretario nazionale di Rifondazione Comunista, rispetto alle condizioni di lavoro. A differenza di quanto avviene in altri paesi europei, come Francia e Germania, da noi le operazioni di carico dei mezzi non prevedono il coinvolgimento di personale con contratto CCNL chimico, lasciando una parte importante delle mansioni a chi potrebbe non avere adeguata formazione (e inquadramento conseguente). Si tratterebbe di un modo per risparmiare sulla salute delle persone, esponendole a un aumento di rischio, se fosse vero. Anche su questo è necessario avere subito risposte."

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate