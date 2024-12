Enti pubblici, Mantellassi: "Auspichiamo il superamento del blocco delle assunzioni"

Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli e nel direttivo Anci Toscana, si associa alle richieste dell'associazione dei Comuni per evitare il ritorno all'austerity in ambito di assunzioni negli enti pubblici, con un turnover limitato al 75%.

"La volontà del governo Meloni - afferma il sindaco Mantellassi - di porre un blocco alle assunzioni per il 2025 imponendo un tetto di al 75% delle cessazioni è sbagliata. Questa scelta non ci consentirà di assumere di più per rafforzare la struttura e nemmeno di riassumere gli stessi dipendenti che vanno in pensione. Sarebbe un grave danno per l’efficienza dei servizi che colpirebbe anche la polizia municipale. Assumere più vigili già dal 2025 era una nostra intenzione. Mi unisco alla richiesta di Anci di ritirare questa scelta dalla bozza di manovra".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

