Esplosione Calenzano: ditta stava facendo manutenzioni, si indaga su possibile "inosservanza delle procedure"

La procura di Prato ha disposto perquisizioni nel deposito Eni di Calenzano e presso una ditta di Potenza dopo l’esplosione che ha causato cinque morti, tra cui due tecnici lucani e tre autisti. I reati ipotizzati sono omicidio colposo, disastro e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Secondo le ipotesi riportate da La Repubblica, nell'area dell'incidente si stavano effettuando alcuni interventi di manutenzione e messa "in sicurezza una linea benzina dismessa da anni": ci sarebbe stata una "fuoriuscita di carburante" e si ipotizza possa essere stata dovuta "alla inosservanza delle procedure previste", questo emergerebbe dal decreto di perquisizione citato da Repubblica.

Le perquisizioni mirano a raccogliere documentazione e comunicazioni per ricostruire i fatti. Un autista deceduto, Vincenzo Martinelli, aveva segnalato anomalie nella base di carico due mesi prima dell’incidente.

Il quotidiano riferisce anche che alcuni mesi fa uno dei deceduti, Vincenzo Martinelli, avrebbe segnalato alcune anomalie in una lettera alla sua azienda e sarebbe anche stato richiamato per non aver voluto svolgere alcuni compiti.

Notizie correlate