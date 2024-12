Nasce 'Voci dal Gasometro': la community di quartiere che non protesta ma fa proposte

Si è svolto ieri il primo incontro ufficiale della nuova community "Voci dal Gasometro", che nasce con l’obiettivo di dare voce a tutti coloro che vivono, lavorano e partecipano alla vita del quartiere del Gasometro nel cuore di San Frediano a Firenze. Circa cinquanta persone hanno partecipato all’incontro, segnando l’inizio di un percorso collettivo e propositivo per migliorare la qualità della vita nella zona.

"Voci dal Gasometro" si propone come un punto di riferimento per tutti i residenti, ma non solo. La community si rivolge a chi vive nel quartiere: commercianti, genitori, studenti e tutti coloro che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono alla vivibilità e all'identità del Gasometro. L’incontro di ieri ha dato il via a una serie di discussioni costruttive sui temi principali che riguardano la zona, tra cui la manutenzione delle aree pubbliche, il miglioramento dell’illuminazione, la sicurezza stradale e il controllo degli accessi nell'area.

"Questa community vuole essere assolutamente propositiva. Abbiamo bisogno di un quartiere più sicuro, più illuminato e più vivibile per tutti – spiegano i portavoce di ‘Voci del Gasometro’ Paolo Scialanga, Vincenzo Moscari, Francesca Fini e Riccardo Franci, tutti residenti della zona -. Le persone che vivono in questa zona devono poter godere di un ambiente che risponda alle loro necessità quotidiane: la nostra iniziativa mira proprio a dare forma a queste esigenze."

Tra i temi dibattuti, si è parlato della necessità di potenziare l’illuminazione pubblica per eliminare le zone d'ombra e garantire maggiore sicurezza nelle ore notturne, della gestione della manutenzione delle aree critiche come via della Fonderia e il parco di Santa Rosa, e della sicurezza stradale, con particolare attenzione a Via Cavallotti e Lungarno Santa Rosa. Importante anche la proposta di implementare il controllo degli accessi e la sorveglianza nelle zone più isolate, per migliorare l’accessibilità e la sicurezza complessiva dell'area.

Un ruolo centrale in questo processo di ascolto e raccolta delle necessità del quartiere è svolto dalla partnership con MetaFirenze, il progetto dell’agenzia di comunicazione Galli Torrini che sta gestendo la prima ricerca online sulle opinioni dei residenti. Questo strumento permette di comprendere quali sono le vere priorità dei cittadini, raccogliendo direttamente le loro opinioni. La ricerca, attualmente in corso, costituisce un elemento chiave per orientare le future azioni e interventi a favore della comunità. La community è già attiva con un gruppo WhatsApp che conta quasi 250 membri, un segno tangibile dell’interesse e della partecipazione dei cittadini. Nel corso dei prossimi mesi, verranno organizzati ulteriori incontri pubblici e dibattiti, durante i quali i cittadini potranno esprimere la propria opinione sui temi proposti. I risultati delle consultazioni saranno raccolti e analizzati in maniera analitica, e un documento ufficiale con le proposte concrete verrà stilato entro la fine di gennaio. Questo documento sarà quindi consegnato ai rappresentanti del quartiere e alle istituzioni locali, con la speranza che possa essere preso in considerazione per future azioni di miglioramento.

"Voci dal Gasometro" nasce con la ferma intenzione di essere una comunità che lavora insieme per il bene comune, un luogo di confronto e di idee, capace di trasformarsi in un interlocutore attivo con le istituzioni.

Il prossimo incontro della community si terrà a metà gennaio e in quest’occasione saranno elencate le priorità del gruppo.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate