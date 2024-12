Rapinano un'anziana e fuggono via in autostrada, arrestati dopo inseguimento

La polizia ha arrestato 3 cittadini sudamericani di 20,22 e 27 anni dopo un inseguimento in autostrada tra Lucca e Parma. I tre sono ritenuti responsabili di una rapina, avvenuta in un parcheggio di un supermercato, ai danni di un'anziana signora di 77 anni.

Le volanti della polizia di Lucca in collaborazione con le pattuglie della polizia stradale di Pontremoli e Borgo Taro, hanno arrestato un ventenne cubano, un ventiduenne peruviano e un ventisettenne ecuadoregno dopo un lungo inseguimento iniziato in un parcheggio del quartiere San Concordio di Lucca e terminato a Borgo Taro, un paese in provincia di Parma.

Secondo le ricostruzioni della polizia, i tre arrestati avrebbero inizialmente provato a distrarre la vittima, segnalando alcune monetine per terra e una volta distolta l'attenzione, l'avrebbero spinta per terra. La donna accorgendosi del furto della borsa avrebbe opposto resistenza e cercato di riappropriarsi della borsa. I tre giovani raggiunti da una volante, allertata dal 112, hanno iniziato la fuga, a bordo di una macchina a noleggio, imboccando l'autostrada a Lucca Est in direzione di Massa. I tre fuggitivi sono stati inseguiti dalle volanti della polizia, che attraverso il coordinamento della sala operativa, hanno iniziato il tallonamento.

I poliziotti hanno cercato di contenere i pericolosi comportamenti dei tre sudamericani, i quali durante la fuga non avevano esitato ad invadere corsie contromano e corsie di cantieri aperti. L'inseguimento si è poi concluso anche grazie alla coordinazione delle varie pattuglie della polizia stradale, che ha portato il mezzo dei fuggitivi a sbattere contro un guardrail, nei pressi di Borgo Taro. I tre rapinatori, abbandonata l'auto hanno tentato la fuga a piedi, ma sono stati fermati dalla polizia stradale.

Notizie correlate