Rischio di mancate assunzioni nella polizia municipale, per Forza Italia non dipenderà dal governo

Nei giorni scorsi è stata data notizia da parte di un organo di informazione locale del rischio di mancate assunzioni nell'organico della polizia municipale dell'Unione del Circondario dell'Empolese Valdelsa. A lanciare l'allarme è stato il sindaco di Empoli, e membro del direttivo dell'Anci Toscana, Alessio Mantellassi, attribuendo la possibile eventualità alla volontà del governo Meloni di porre un blocco alle assunzioni per il 2025. Per il primo cittadino empolese, si legge nell'articolo, questo non ci consentirà di assumere di più per rafforzare la struttura.

In buona sostanza si vuole fa passare il messaggio che le attese assunzioni nella polizia municipale potranno non esserci, o comunque sensibilmente ridotte, per colpa del governo Meloni. Un concetto che in tutta onestà ci fa sorridere: guarda caso proprio adesso che vi erano le intenzioni di assumere agenti per rafforzare gli organici il governo ci impedisce di farlo. Noi invece pensiamo che se l'Unione voleva assumere, in tutti questi anni il tempo non è certo mancato, anche perché è stato più volte ripetuto, in particolare dall'ex sindaco di Fucecchio ed allora assessore alla polizia locale unionale, che la scelta di creare il coprpo unico della municipale degli undici comuni, era dettata anche dal fatto che per le Unioni dei Comuni la legge non imponeva paletti assunzionali, nonostante ciò nemmeno con il DL Minniti che non prevedeva limiti assunzionali per la PM, furono assunti agenti in numero sufficiente.

La storia recente, purtroppo, ha invece dimostrato che a fronte delle 115 unità iniziali al 1/1/2013, ad oggi ne sono rimaste poco meno di 90; un dato che dimostra che le tanto più volte annunciate assunzioni non ci sono state, o perlomeno non in maniera sufficiente da compensare le uscite. Purtroppo, proprio ora che per il 2025 erano state per l'ennesima volta programmate, per il primo cittadino di Empoli potrebbe arrivare lo stop del governo che quindi “impedirebbe il rafforzamento dell'organico della municipale dell'Unione” che noi a Fucecchio attendiamo con pazienza addirittura dagli ultimi anni della precedente consiliatura. Proprio negli ultimi consigli comunali l'allora sindaco ci aveva parlato di una maggiore autonomia e potenziamento dell'organico che l'attuale sindaca aveva rilanciato in campagna elettorale.

Purtroppo i fatti raccontano un'altra verità: l'Unione dei Comuni continua a restare un colosso con i piedi d'argilla e, gli agenti della municipale sempre più un oggetto sconosciuto, perlomeno a Fucecchio. A loro comunque va come sempre la nostra stima e solidarietà per il lavoro che continuano a svolgere in condizioni difficili, stressanti e rischiose, proprio per la carenza di personale e con orari impegnativi. Auspichiamo che nel 2025 la giunta dell'Unione inizi davvero a pensare come riuscire a fare ciò che i loro predecessori nelle due precedenti consiliature non sono riusciti a fare per dare agli undici Comuni una polizia locale più presente e funzionale come era nelle buone intenzioni e nelle aspettative dei cittadini andate del tutto disattese

Simone Testai - Forza Italia Fucecchio

