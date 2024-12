Controlli della Prefettura in tre aziende del Pratese: 13 lavoratori stranieri irregolari, 19 senza contratto, arrestato il titolare

Nella settimana del 5 dicembre, il Gruppo di Lavoro interistituzionale contro lo sfruttamento lavorativo, coordinato dalla Prefettura, ha effettuato controlli in tre aziende della provincia. Sono stati identificati 35 lavoratori stranieri, 13 dei quali irregolari. Le aziende sono state sospese per l’impiego di 19 lavoratori senza contratto e un titolare è stato arrestato per l’uso di manodopera clandestina.

Durante le ispezioni sono emerse violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro, condizioni igienico-sanitarie insufficienti, evasione della TARI, e utilizzo improprio di locali come dormitori. Sono stati sequestrati 54 macchinari e contestate violazioni sulla gestione dei rifiuti speciali e pericolosi. Le sanzioni totali ammontano a oltre 128.000 euro.

Nel 2024, il gruppo si è riunito 11 volte, controllando 46 aziende. Sono stati scoperti 152 lavoratori senza contratto, 90 dei quali irregolari, portando all’arresto di 4 datori di lavoro, alla sospensione di 34 attività e a sanzioni superiori a 800.000 euro.

