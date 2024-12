Doppia vittoria toscana al Premio Cambiamenti, con Sondsafe Care e QuantaBrain

Grandi risultati per la Toscana alla Finale Nazionale del Premio Cambiamenti: primo posto per Soundsafe Care e secondo per QuantaBrain, a completare il successo la menzione speciale di MLK Innovazione.

Le startup aderenti a CNA Toscana che hanno partecipato alla fase finale della ottava edizione del concorso, che si è svolto questa mattina a Roma alle Corsie Sistine, erano in tutto 4, e due di loro entrambe pisane, si sono imposte piazzandosi ai primi due gradini del podio. Una grande soddisfazione, che arriva al termine di un lungo percorso partito dalle selezioni territoriali e poi regionali, fino ad arrivare al nazionale. Ricordiamo che le imprese aderenti in tutto il territorio nazionale quest’anno sono state 1007 e ben 219 di queste erano provenienti dalla nostra regione.

Le due vincitrici sono due startup di grande valore che portano avanti progetti veramente rivoluzionari per la tutela della salute umana.

La vincitrice Soundsafe Care srl nello specifico combina ultrasuoni e robotica in un innovativo dispositivo medicale per il trattamento di tumori in modo preciso e totalmente non invasivo. Soundsafe Care ha la missione di rivoluzionare il trattamento di alcuni tipi di tumore, introducendo un dispositivo innovativo che, grazie alla combinazione di ultrasuoni e robotica, abilita una chirurgia senza invasività per il paziente. Soundsafe Care, che si è aggiudicata il primo premio di 20.000 euro, nasce come spin-off della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dopo circa 10 anni di ricerca coronati con 3 premi per l'innovazione e la validazione preclinica del dispositivo. L'azienda è fondata nel 2023, dopo l'incubazione all'interno del polo di trasferimento tecnologico RoboIT .

QuantaBrain, che si aggiudica il secondo premio di 5.000 euro, sviluppa software basati su AI per la ricerca e per facilitare la diagnosi precoce di disturbi psichiatrici tramite un breve esame di risonanza magnetica funzionale cerebrale (da pochi secondi a 2 min). L'innovazione principale di QuantaBrain è un software basato sull'intelligenza artificiale che, in quattro fasi, elimina variabili tecniche e biologiche dai dati di rs-fMRI (ad esempio, il tipo di scanner utilizzato, il sesso o l’età del paziente) per identificare pattern cerebrali caratteristici di vari disturbi psichiatrici.

A completare il quadro la menzione speciale per l’innovazione è andata a MLK Innovazione srl, startup grossetana che ha ottenuto un brevetto per un particolare sistema di costruzione e laminazione del legno per la realizzazione, attraverso l’utilizzo di sistemi digitali CAD/CAM e macchine CNC, di telaistica per la mobilità sostenibile. L’obbiettivo è realizzare telai per il settore del ciclismo (cicli) e più in generale per i mezzi (cicli e quadricicli leggeri) dedicati alla logistica dell’ultimo miglio.

Un ringraziamento va anche alla quarta startup della nostra regione, la fiorentina Lemons in the room, che con il suo progetto utilizza la realtà virtuale per migliorare la qualità della vita dei pazienti durante le terapie ospedaliere, con particolare attenzione ai reparti di oncologia e pediatria.

“Davvero una grande soddisfazione – commenta il Presidente di CNA Toscana Luca Tonini –. Un successo che arriva anche grazie al serio lavoro delle articolazioni territoriali e regionale della Toscana e, naturalmente, del nazionale. Un impegno significativo di tutto il ‘Sistema’, che ci vede, come CNA Toscana, protagonisti in Italia, in armonia con le altre regioni. Ringrazio tutte le giovani imprese della nostra regione che hanno partecipato e la mia struttura regionale per il proficuo lavoro svolto”.

