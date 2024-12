Un incontro in ricordo di Giulio Quercini: il gruppo PD organizza 'Il riformismo un passo verso il futuro'

Il Gruppo del Partito Democratico del Consiglio Regionale della Toscana, in collaborazione con Fiesole Democratica, organizza un incontro in ricordo di Giulio Quercini (Siena, 16 dicembre 1941 – Firenze, 3 ottobre 2023) dal titolo “Il riformismo un passo verso il futuro”.

Quercini è stato un interprete di primo piano della sinistra italiana, ricoprendo ruoli di grande responsabilità sia in Toscana che in Parlamento, nel partito e nelle istituzioni. L'incontro si svolgerà lunedì 16 dicembre 2024, alle ore 16.00 nella Sala A. Fanfani di Palazzo del Pegaso a Firenze.

Nel convegno interverranno Vincenzo Ceccarelli, presidente del Gruppo Pd in Consiglio Regionale e Claudio Petruccioli, Senatore della Repubblica, con le testimonianze di Roberto Barzanti, già europarlamentare, Tommaso Nannicini, economista, già parlamentare e docente I.U.E. A coordinare l'incontro sarà Susanna Cressati, giornalista, redazione di Cu. Co.

L’incontro sarà l'occasione per ripercorrere le tappe principali della esperienza politica di Giulio Quercini, già autorevole Consigliere regionale della Toscana e Presidente del Gruppo parlamentare comunista nel 1990, vertice di un percorso iniziato da funzionario politico del PCI e direttore della rivista "Nuova Generazione" negli anni Sessanta e proseguito come segretario della federazione del PCI di Catania nel 1972 e dal 1978 del PCI toscano. La sua militanza politica continuerà anche dopo lo scioglimento del Partito Comunista, nel Pds, nei Democratici di Sinistra e in particolare nell’associazione riformista "LibertàEguale”.

Fonte: Gruppo Partito Democratico - Ufficio stampa e comunicazione

Notizie correlate